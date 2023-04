Valentina Ferragni a Los Angeles non solo per amore ma anche lavoro. Cosa ci faceva in America?

Valentina Ferragni a Los Angeles non solo per amore ma anche lavoro-foto da Instagram

Il viaggio di Valentina Ferragni a Los Angeles non è un segreto. Si parla anche di una fuga d’amore pasquale con il nuovo fidanzato. Da notare bene che a LA nello stesso periodo c’era anche l’ex fidanzato. Tra amori ed ex amori, Valentina ha inserito anche il lavoro. Ecco cosa faceva in America.

Durante le vacanze di Pasqua sono tantissimi i vip che hanno deciso di andare in America. Nello specifico proprio a Los Angeles. all’inizio si pensava solo a una bella vacanza, ma adesso che sono finite qualcuno ha deciso di aggiungere anche il lavoro e restare a LA. E non parliamo solo di Valentina Ferragni, che ha sfoggiato una borsa divina qualche giorno fa, ma anche di tanti altri influencer. Da non dimenticare poi che domani, venerdì 14 aprile, avrà inizio il Coachella. Facciamo allora un recap generale degli spostamenti.

Los Angeles si anima

Molti personaggi decidono di passare Pasqua a Los Angeles, e tornare in Italia e poi ripartire per l’America nuovamente alla volta del Coachella sarebbe stato un pochino complesso e dispendioso. Che fare allora? O si parte prima e si resta a LA, oppure si vola grazie a Dior. Brand che ha deciso di portare a Los Angeles un bel po’ di talent e influencer per celebrare Gris Dior, nuovo profumo. Infatti il marchio di LVMH ha deciso di cogliere questa Los Angeles piena di vip da tutte le parti del Mondo proprio per organizzare un mega party.

La mostra Grey Zone di Dior a Los Angeles

Il motivo di tanti vip a LA è da ricondurre anche alla mostra di Gris Dior “The Grey Zone”. Una mostra d’arte completamente immersiva aperta al pubblico da giovedì 13 a domenica 16 aprile. Con orari tutti i giorni dalle 11 – 19, entrata finale alle 18, mentre il 16 dalle 12 alle 18, entrata finale alle 17.

Grazie alla collaborazione creativa con cinque artisti internazionali, l’evento di Los Angeles presenta opere d’arte originali ispirate a Gris Dior e una fragranza Gris Dior in una confezione in edizione limitata disegnata dall’artista, disponibile per l’acquisto in esclusiva presso The Grey Zone.

Ovviamente all’evento di apertura non poteva mancare Valentina Ferragni, ma anche Jenna Ortega, Jack Wright, Nic Kaufmann e tantissimi altri vip. E così Valentina Ferragni a Los Angeles ci è stata un bel po’ di tempo, chissà se si fermerà anche per il Coachella.