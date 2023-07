La salita continua anche se continuano ad affollarsi divergenze negative sui nostri oscillatori proprietari. Queste però non trovano conferma nei prezzi, e questo potrebbe significare un’ulteriore salita ancora per una settimana o due. Si registra quindi una tendenza sempre rialzista per i mercati che si avvicinano al 4 agosto. Verrà segnato il massimo come da attese in questo giorno? Per il momento le probabilità sono molto alte in merito, ma vedremo poi cosa accadrà. Siamo giunti infatti in un momento molto particolare.

Le medie mobili settate

Da moltissime settimane le medie a 200/400 e 600 settate sul time frame settimanale continuano a mostrare sia velocità che divergenza positiva. Questo lascia presupporre che fra alti e bassi, il rialzo potrebbe continuare per molti anni. Per il 2023, il massimo è atteso fra il 30 novembre e la prima decade di dicembre.

Per il brevissimo, la tendenza è rialzista e le vendite potrebbero partire sotto i livelli che seguono in chiusura di seduta giornaliera:

Dax Future

16.142

Eurostoxx Future

4.361

Ftse Mib Future

28.660

S&P500

4.489/4.463.

Wall Street mostra debolezza, e sembra all’inizio di un ritracciamento, i mercati europei analizzati, invece sembrano ben intonati. Questo lascia presupporre che si potrebbe essere vicini a una nuova fase direzionale: al rialzo, o al ribasso? Il 27 scadrà un nuovo setup mensile, e da come si arriverà ad esso potrebbero essere dispiegati effetti proprio fino al 4 agosto. Fra mercoledì e giovedì le Banche centralid ecideranno sui tassi di interesse.

Tendenza sempre rialzista per i mercati che si avvicinano al 4 agosto

Alle ore 16:56 della seduta di contrattazione del giorno 24 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.273

Eurostoxx Future

4.403

Ftse Mib Future

29.040

S&P500

4.555,3.

Vedremo come saranno le chiusure odierne e poi ci regoleremo di conseguenza. Si attendono comunque sviluppi per 2/3 giorni.

