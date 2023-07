Auto più calda di un forno in estate? Ecco 3 oggetti da non perdere per tenere fresco l’abitacolo

Non basta l’aria condizionata: per avere un’auto fresca, ti servono questi tre strumenti che diminuiscono il calore.

Uno dei momenti meno piacevoli durante l’estate è quello in cui apriamo la nostra auto e ci accomodiamo al suo interno. Durante le giornate calde, la sensazione che caratterizza questo istante è pari a quella che si avvertirebbe entrando in un forno. L’auto, infatti, per quanto possa essere spaziosa, è un abitacolo piccolo, che immagazzina calore che può raggiungere temperature anche elevatissime. In questi giorni molte città d’Italia stanno oltrepassando anche i 40 gradi, e in auto se ne potrebbero avvertire anche di più. Ma c’è una soluzione a questo problema, e passa attraverso tre strumenti davvero intelligenti.

La maggior parte delle persone, quando fa caldo, si limita a coprire il vetro della propria auto con un classico parasole, ma i più furbi fanno ben altro. Per questo oggi andremo a scoprire cosa si sono inventati gli esperti dell’auto per mantenere l’abitacolo fresco anche nelle giornate più torride. Descriveremo la potenzialità di tre oggetti molto economici, che tutti noi potremmo tranquillamente reperire anche su internet.

Auto più calda di un forno in estate? Sistema nell’abitacolo questi 3 strumenti e non te ne pentirai

Iniziamo dalla parte con cui avremo un contatto maggiore, ovvero quella dei sedili. Sedersi sui sedili di un’auto calda, soprattutto se questi ultimi sono in pelle, similpelle o materiali affini, è paragonabile ad un atto eroico. Per questo, un’idea geniale per proteggere la propria pelle dal rischio di scottature, è quella di utilizzare i coprisedili con funzione di raffreddamento. Non sono in molti a conoscere questo strumento, nonostante sia a dir poco geniale e davvero funzionale.

A differenza dei tradizionali coprisedili, quelli con funzione di raffreddamento sono dotati di un sistema di ventilazione che genera aria fresca, diminuendo, quindi, quella calda. Questi coprisedili, oltre ad aiutarci a non sudare, sono delicati anche sulla pelle, perché creati con tessuti che non creeranno il classico “effetto appiccicoso”. Un vero asso nella manica per tutti i conducenti.

Per non bruciarsi più le mani

Quando fa caldo, il volante della nostra auto diventa incandescente, così come ogni altra parte dell’abitacolo. Ecco perché un’altra chicca intelligente per gestire al meglio la nostra auto durante le giornate più assolate è fare uso di un buon copri volante in microfibra. Parliamo di questo materiale specifico perché è uno dei migliori per isolare il calore.

In questo modo, il nostro volante sarà sicuramente meno caldo di come lo avremmo potuto trovare se l’avessimo lasciato del tutto esposto al sole!

Una ventata di aria fresca

Auto più calda di un forno in estate? Allora non dovresti basare la tua salvezza solo sull’aria condizionata. Quest’ultima rappresenta certamente un grande aiuto per noi, ma c’è uno strumento innovativo che potrebbe dare una mano supplementare alla situazione.

Potremmo, infatti, fissare nella zona del cruscotto delle ventole USB per auto. Questi piccoli ma grandi strumenti ci garantiranno un ambiente sicuramente più fresco, e una maggiore qualità di permanenza in auto. In questo modo, con dei piccolissimi oggetti ingegnosi, avremo subito un’auto più accogliente, anche nelle giornate più roventi!