L’eccesso continua sui mercati con una tendenza sempre rialzista. Obiettivi per fine anno

I mercati stanno salendo ininterrottamente dai minimi di marzo. La vera partenza c’è stata proprio fra il 6 e il 7 aprile, nostre scadenze di setup annuali. Da inizio anno abbiamo indicato che dopo le scadenze di aprile, i mercati potevano salire fino al 4 agosto, altra scadenza annuale. Ci siamo quasi anche se nel breve molti oscillatori sembrano tirati. L’eccesso continua sui mercati con una tendenza sempre rialzista: a cosa porterà?

I prezzi e la loro tendenza

Proprio ieri su queste pagine abbiamo spiegato che gli oscillatori spesso portano “fuori strada facendo prendere delle verie e proprie cantonate”. Ci troviamo nella situazione grafica dove molti oscillatori dell’analisi tecnica classica indicano un attuale stato di ipercomprato per i listini azionari internazionali. A cosa potrebbe portare? Crediamo a un imminente ritracciamento di brevissimo. Un vero e proprio sell off è atteso fra il 4 agosto e la prima decade di settembre.

Al momento però non c’è un’inversione ribassista dei prezzi, anche se ieri, scadenza di setup, sembrerebbe aver incrinato la velocità e la pendenza di alcune medie mobili che riteniamo predittive in tal senso. L eprobabilità fra ora e i prossimi 2/3 giorni sono per un ritraccaimento. Questo a parere dei nostri oscillatori.

Continuiamo frattanto a osservare, sul time frame orario una sorta di doppio massimo. Questa figura grafica troverebbe conferme con chiusure orarie e giornaliere inferiori a:

Dax Future

16.098

Eurostoxx Future

4.364

Ftse Mib Future

28.580

S&P500

4.489/4.463.

E se poi venissero rotti al ribasso questi supporti i primi obiettivi sarebbero posti a:

Dax Future

15.700/15.560

Eurostoxx Future

4.300/4.280

Ftse Mib Future

28.200/27.960

S&P500

4.366.

Alle ore 15:49 della seduta di contrattazione del giorno 21 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

18.065

Eurostoxx Future

4.401

Ftse Mib Future

32.440

S&P500

4.550,54.

Vedremo come saranno le chiusure odierne.

Quali potrebbero essere gli obiettivi di prezzo per fine anno?

Specifichiamo che trattasi di una previsione che si può avverare o meno, e questa poi andrà seguita di volta in volta ai vari step.

I nostri calcolatori proiettano i seguenti prezzi che potrebbero essere raggiunti entro il 30 dicembre 2023:

Dax Future

18.120

Eurostoxx Future

4.735

Ftse Mib Future

32.440

S&P500

4.889/5.035.

