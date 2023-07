Hai conservato una di queste 3 videocassette? Controlla attentamente perché 200.000 euro possono svoltarti la vita!

Se hai conservato alcune vecchie videocassette potresti avere un tesoro fra le mani. Ce n’è una, in particolare, che varrebbe addirittura 240.000 euro! Corri a leggere l’articolo per scoprire di quali VHS stiamo parlando.

Nuovo appuntamento con la nostra sempre seguitissima rubrica sul collezionismo. Non parliamo solo di monete, banconote e francobolli. Sappiamo ormai tutti bene che sono in circolazione oggetti comuni che hanno un notevole valore economico. A volte si tratta di oggetti che nessuno immaginerebbe mai. Si tratta infatti di vecchie tessere telefoniche, vecchi giocattoli e sorpresine degli ovetti di cioccolato. In genere, ad essere ricercati dai collezionisti, sono oggetti che hanno assunto un valore di notevole rilievo per una qualche particolarità (ad esempio un errore materiale) o per una tiratura limitata dell’oggetto stesso. In questo articolo andremo a svelarvi alcune videocassette molto ricercate dai collezionisti. Ormai le videocassette non si utilizzano più, ma, come spesso abbiamo visto in questa rubrica, conservare non è mai una brutta abitudine.

Hai conservato una di queste 3 videocassette? Prova a controllare

Vale ben 35.000 dollari la videocassetta di “Star Wars: Una nuova speranza”, il secondo film della prima serie di Star Wars, uscito nel 1984. Per aggiudicarsi la cifra prima specificata, è fondamentale essere in possesso di questa videocassetta all’interno della sua confezione originale, ancora sigillata e mai aperta. Sulla confezione devono inoltre essere presenti due adesivi promozionali con la filigrana CBS/Fox.

Anche la videocassetta “Teenage Mutant Ninja Turtles” vale un bel gruzzolo. La copia originale della versione del 1990, uscita nel medesimo anno, vale infatti 28.500 dollari. Le copie di maggior pregio sono la variante Alliance, mentre l’edizione FHE è un po’ meno preziosa. Secondo i collezionisti, si tratterebbe di una delle VHS fra le più rare al Mondo.

Ed ecco la videocassetta che ti può svoltare la vita

Sicuramente, i due esemplari citati hanno un gran bel valore. Con circa 30.000 euro, qualcuno potrebbe chiudere il mutuo oppure acquistare una bella utilitaria. In realtà, però, il vero colpaccio lo potrebbero fare i detentori di una videocassetta che vale quasi 240.000 dollari. Una cifra davvero da capogiro.

Si tratta de “La bella e la bestia Black Diamond I classici Disney”. Ovviamente non si tratta di una copia qualsiasi del film. La serie Black Diamond venne venduta in tiratura limitata e la si poteva riconoscere da un logo raffigurante un diamante nero. Anche in questo caso, la VHS, per poter valere effettivamente il valore stimato, deve essere conservata all’interno della sua custodia originale, in buone condizioni. Dunque, se hai conservato una di queste 3 videocassette, hai proprio una bella fortuna fra le mani.