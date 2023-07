Meglio l’armocromia oppure il monocromatico per avere una casa armoniosa e raffinata? Il parere degli esperti

Una è salita alla ribalta con l’abbigliamento di importanti esponenti politici che hanno trasformato i colori in filosofia. L’altro è tornato di moda negli ultimi anni. Meglio l’armocromia oppure il monocromatico? Arredatori e design hanno le idee chiare. E noi?

È la scienza che mette i colori in rilievo come elementi capaci di farci stare bene, di farci dormire bene ma anche di regalarci stile e modernità. L’armocromia in casa permette di arredare in modo armonico ma rispettando alcune regole. Rossella Migliaccio, fondatrice dell’Italian Image Institute, ha scritto un libro diventato un cult in cui ci spiega come rivoluzionare la nostra vita grazie ai colori. Vale anche per l’arredamento della casa. In base al colore degli occhi, della pelle e dei capelli è possibile regolarci nella tabella dei colori tra tonalità fredde, calde, sature e vivaci. I colori amici all’interno del nostro appartamento rappresentano una proiezione della nostra personalità, abbinarli significa scegliere lo stile che ci piace.

La zona notte deve essere rilassante, la zona giorno creativa ed energica. Abbinare i colori richiede esperienza e regole che non vanno trascurate.

Questione di intensità

È necessario partire dai colori neutri, avorio e grigio sono il punto di riferimento ideale. Il bianco non è mai scontato. Si sceglie quindi un colore dominate e lo si abbina a uno della stessa palette che sia complementare. Se abbiamo visto un colore che ci piace possiamo scegliere gradazioni diversificate e ottenere un effetto a sorpresa.

L’armocromia ci dice di colorare la casa con l’intensità, colori saturi o meno saturi, e temperatura, colori freddi e meno freddi. Gli arredi devono essere abbinati alle pareti, ai soffitti e ai pavimenti che abbiamo scelto. Le stagioni possono influenzarci. Colori chiari e caldi in primavera, chiari e freddi d’estate, scuri e caldi in autunno e scuri e freddi d’inverno. A quale stagione corrisponde la nostra personalità? La scelta è del tutto personale e i collegamenti con il vintage del passato o con il rustico tipico del Nord Europa o degli Stati Uniti sono immediati.

È tornato in auge perché allarga gli spazi

Meglio l’armocromia oppure il monocromatico per i nostri spazi personali? Negli ultimi anni il design monocromatico è tornato prepotentemente di moda. Le sfumature di un unico colore vengono utilizzate per dare dinamismo, variazione e fantasia agli ambienti. Ombre, toni, tinte diverse creano complessità e modernità, gli interior design ne vanno pazzi.

Con lo stesso colore per tutti gli ambienti, a variare sono materiali e tessuti. I contrasti di questi elementi spezzano il dominio del colore che abbiamo scelto ma il risultato è spesso molto elegante e sofisticato. Per gli spazi piccoli il design monocromatico è particolarmente indicato perché allarga gli ambienti e li rende più spaziosi di quanto siano in realtà.

Meglio l’armocromia oppure il monocromatico se amiamo la natura?

Il total white è naturalmente lo stile più adoperato da chi ama l’opzione monocromatica. Ma gli arredatori consigliano sempre tonalità miste, bianco crema o dorato sono ideali per avere ambienti più caldi e meno asettici. Il total black invece mette in risalto le scelte architettoniche, il rischio è di penalizzare la luce. Per questo è sempre consigliato in questi casi di inserire il verde delle piante e puntare sull’elemento naturale.

Quale sia la scelta migliore dipende dalla nostra personalità, chi punta su un unico colore spesso non azzarda e va verso il beige. Chi sceglie molti colori ha necessità di esprimere una parte della propria personalità che sente essere troppo repressa. Qualunque sia il campo in cui vogliamo giocare non dobbiamo avere paura. L’importante è che la nostra casa ci faccia vivere in totale relax.

