Tende da sole pulite a lungo da macchie e muffa senza smontarle o usare idropulitrice coi trucchi degli hotel

L’arrivo delle belle giornate ci porta a utilizzare nuovamente le tende da sole per schermare balconi e finestre dal caldo. Prima di usarle però sarà necessario accertarsi del loro stato e ripulirle. Possiamo lavarle dopo averle smontate o, più comodamente, senza rimuoverle. Non ci serviranno elettrodomestici specifici, sarà sufficiente qualche furbizia e accortezza per fare un buon lavoro velocemente e senza troppa fatica.

Alcune tende da sole si possono lavare in lavatrice, qualora indicato nelle etichette e confezioni, che ne suggeriscono anche la modalità. Per farlo si devono però smontare, un’operazione necessaria anche qualora decidessimo di metterle in ammollo e lavarle a mano. Ciò va ad aumentare il fatto di rendere la loro pulizia una vera faticaccia, anche perché poi dovremo anche rimontarle. Per facilitarci conviene trovare dei metodi per pulirle senza doverle rimuovere, anche perché alcune, tra l’altro, non sono smontabili.

Esistono fortunatamente vari modi. Coloro che dispongono di idropulitrice o di un vaporetto possono servirsene, aiutandosi con una scala, se difficilmente raggiungibili. Attenzione, però, non bisogna utilizzare l’idropulitrice a una pressione elevata né a una temperatura alta il vaporetto. Rischieremmo di bucarle o deteriorarne il materiale. Quanti non dispongano di questi elettrodomestici non devono disperare, possono contare infatti su delle strategie pratiche molto spesso utilizzate dal personale di pulizia degli alberghi.

Come avere finalmente tende da sole pulite a lungo da macchie, escrementi e muffa

Ci serviranno gli strumenti adatti. L’ideale è servirsi di uno spazzolone telescopico, ossia allungabile per raggiungere anche i punti più difficili. Ne esistono di diversi tipi, ma sicuramente i più comodi sono quelli dotati di testina rotante. Con questa si riuscirà ad agire anche in profondità negli angoli. Possiamo sceglierne una dotata di testa in spugna o in setole, l’importante è che sia morbida così da non graffiare lo strato del tessuto della tenda. In sostituzione possiamo utilizzare un mocio o un togli ragnatele allungabile.

La prima cosa da fare sarà togliere polvere, terra o qualunque altro detrito finito nella nostra tenda, inclusi gli escrementi di uccelli e piccioni. Alcuni utilizzano una scopa, ma rischiamo di buttare la sporcizia sulle mattonelle del balcone, col risultato poi di dover ripulire i marmi esterni. Uguale esito rischiamo di averlo anche con lo spazzolone.

Piuttosto, prendiamolo e incastriamovi un panno cattura polvere con degli elastici. Così quest’ultimo raccoglierà tutto lo sporco e andremo poi direttamente a buttarlo. Comodo soprattutto nel caso del guano, pericoloso per la salute, ci evita infatti contatti diretti. A tal proposito non dimentichiamoci di utilizzare guanti, occhiali e mascherine per proteggerci durante queste pulizie.

Il segreto per non rovinarle

Una volta rimossi i vari rifiuti, dovremo andare a smacchiare e a igienizzare la tenda. Prendiamo una bacinella contenente acqua tiepida e sciogliamovi qualche scaglia di sapone di Marsiglia e qualche cucchiaio di bicarbonato. Rimuoverà le varie macchie incluse quelle di muffa. Imbeviamovi la testa dello spazzolone. Se stiamo utilizzando un altro strumento, avvolgiamovi intorno un panno morbido sempre col metodo degli elastici e andiamo a bagnarlo nel secchio. Strofiniamo con delicatezza la tenda in ogni spazio evitando di sfregare eccessivamente. In caso di macchie ostinate, dopo aver steso il nostro detergente casalingo lasciamolo agire un po’.

Per risciacquare può essere comodo utilizzare una pompa d’acqua, ma se vogliamo evitare cada sul balcone sottostante, o in caso non l’avessimo, facciamo in altro modo. Utilizzeremo un altro panno imbevuto d’acqua e fissato alla spazzola, risciacquandola di tanto in tanto in acqua pulita. Facciamo asciugare le tende lasciandole aperte al sole. Dopo di che applichiamo un apposito spray impermeabilizzante, è questo il segreto di hotel e ristoranti per tenerle in buono stato. Lo spray crea infatti uno strato protettivo che evita schiarimenti solari nonché la penetrazione di umidità, pioggia o escrementi.

Quindi ecco tende da sole pulite a lungo da macchie di vario genere. Sarà bene prendere l’abitudine di inserire queste operazioni nell’organizzazione dei servizi domestici.