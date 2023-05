Dove fare una vacanza con 25 euro? Nel cuore di questo meraviglioso borgo di cui Cannavacciuolo è innamorato

Sali in auto e immergiti nel verde di questo borgo affacciato sul lago, un vero gioiello del nord Italia in cui anche il cibo è divino.

La voglia di vacanze si fa sempre più forte, man mano che ci avviciniamo all’estate. Iniziamo a prenotare i prossimi viaggi, a cercare gli itinerari migliori e a riguardare le foto del mare, e non vediamo l’ora di partire. Per le vacanze “serie” estive, però, dovremo attendere ancora qualche tempo, quindi perché non regalarsi un weekend vicino casa? C’è un piccolo borgo, affacciato su uno dei laghi più belli d’Italia, che sembra un quadro dipinto a mano, tanta è la sua bellezza. Si trova precisamente sul Lago d’Orta, in provincia di Novara, questo piccolo paesino che ha rubato il cuore anche ad uno dei migliori chef esistenti, ovvero Antonino Cannavacciuolo.

Chi visita il borgo in questione si sente come se fosse in vacanza e gode di una pace e di una tranquillità senza eguali. Oltretutto, una buona notizia riguarda anche il prezzo di mercato: qui è possibile dormire anche spendendo meno di 40 euro a persona, in una delle tante strutture ricettive presenti in zona. Hai voglia di scoprire finalmente il nome del borgo? Continua a leggere per saperlo.

Dove fare una vacanza con 25 euro? Ti consigliamo 2 borghi pittoreschi affacciati sul lago che ti faranno perdere la testa

Il lago ha un fascino particolare, che ha da sempre attirato Vip di tutto il Mondo, e non solo. Brad Pitt, ad esempio, ama segretamente un bellissimo borgo sul Lago di Garda. Chiara Ferragni ha speso cifre folli per acquistare la sua nuova villa sul Lago di Como. Quando Cannavacciuolo ha scelto di aprire un’attività nel nord Italia, l’ha fatto a Orta San Giulio. Si chiama proprio così il borgo incantato del Piemonte in cui il famosissimo chef ha dato vita al suo ristorante stellato, oggi un punto di riferimento della buona cucina.

Cenare a Villa Crespi (questo il nome del ristorante di Cannavacciuolo) è un’esperienza totalizzante, prima ancora che gastronomica. I piatti sono serviti con passione e raccontano la grande storia d’amore dello chef campano con la cucina. A Orta San Giulio, infatti, potremo trascorrere ore liete sotto tutti i punti di vista.

Ecco come trovare l’alloggio più economico

Il paesino si snoda tra viuzze caratteristiche, palazzi colorati e scorci lacustri da lasciare a bocca aperta. Da visitare assolutamente in questo borgo c’è il centro storico, con la celebre Piazza Motta, senza dimenticare la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta. E, inoltre, è d’obbligo una visita al Palazzo Comunale, coi relativi giardini affacciati direttamente sul lago.

Per trovare l’alloggio più economico, basta cercare B&B a meno di 30 euro, sui siti dedicati. Esistono, infatti, pagine che raccolgono strutture a prezzi molto concorrenziali e adatti a tutte le tasche. Insomma, se ti stessi chiedendo dove fare una vacanza con 25 euro, avresti appena ricevuto la risposta giusta.

A poca distanza un’altra perla del Lago

A soli 4 minuti di auto, poi, dovresti visitare anche Miasino, un altro piccolo gioiellino del Lago d’Orta. Anche questo paese, così come Orta San Giulio, è un bersaglio del turismo soprattutto estero, per la bellezza dei suoi paesaggi. Le origini di questo centro sono antichissime, e la prova ne è il ritrovamento di reperti antichissimi, come suppellettili di terracotta, che risalirebbero addirittura agli Etruschi.

Tra le attrazioni più belle del luogo, non potrai perderti Villa Nigra e la Chiesa Parrocchiale di San Rocco. Ora che hai scoperto dove fare una vacanza con 25 euro, o poco più, non ti resta che preparare le valigie e partire!