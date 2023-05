Organizzare giorno per giorno le pulizie di casa da cima a fondo velocizzando col piano del coach dell’ordine Luca Guidara

Ogni quanto lavare tende e lenzuola? Quante volte pulire lavatrice, vetri e bagno? Non sono domande da sottovalutare ma che richiedono una risposta ben precisa. Infatti solo in questo modo è possibile pianificare nei minimi dettagli le pulizie e avere una casa splendente e lustra senza fatica. Un buon planning è l’ideale per pulire velocemente anche una casa grande, necessario soprattutto per chi lavora e ha poco tempo. Se non sappiamo come impostarlo, possiamo risparmiare ulteriore tempo affidandoci a quello realizzato da Luca Guidara, noto coach dell’ordine.

Tenere la casa sempre pulita e in ordine senza troppa fatica non è affatto impossibile. Il segreto sta nel non procrastinare e ridursi a voler fare tutto assieme. Quando si tratta di pulire casa in ballo ci sono tanti spazi, angoli, oggetti e mobili.

È necessario occuparsene per gradi ed essere in grado di individuare i servizi domestici prioritari da fare con più frequenza.

Indispensabile dunque un’organizzazione a tavolino, avere un metodo ci fa essere più efficaci e sbrigativi. Lo sa bene Luca Guidara, coach dell’ordine famoso sui social. Nella sua seguitissima pagina Instagram, tra i vari consigli utili, ha condiviso con i suoi followers il proprio risolutivo planning.

Potremmo adottarlo anche noi e potrebbe facilitarci di gran lungo la vita.

Come organizzare giorno per giorno le pulizie di casa secondo Luca Guidara

Guidara consiglia di stampare la tabella che ha pubblicato sulla propria pagina Instagram o di crearne una simile. Ogni voce dell’elenco andrà spuntata una volta svolta, un modo ordinato di procedere e che man mano ci incoraggerà anche.

Le varie voci di cui occuparsi sono divise in base alla frequenza.

Partiamo con le pulizie quotidiane che cominciando spalancando le finestre per fare arieggiare casa per un 5 minuti. Occupiamoci del piano cottura della cucina e dei piatti dopo i pasti, incombenze da non rimandare perché rischieremmo un accumulo di sporcizia e maggiore dispendio di energia.

Vi sono poi i pavimenti, da pulire con un panno cattura polvere impiegando 2 minuti circa in ogni stanza. Per quanto riguarda il bagno, Luca Guidara, consiglia di asciugare puntualmente i sanitari dopo l’uso avendo a portata di mano un panno in microfibra. Inoltre, di usare un tira acqua sul box doccia dopo esserci lavati. Il wc sarà da pulire ogni giorno, magari prima di uscire di casa, così da fare agire gli appositi prodotti mentre siamo fuori.

Prima di varcare la soglia di casa dobbiamo però portare fuori la spazzatura che avremo già preparato.

Planning settimanale e mensile

Una volta a settimana ci dedicheremo alle pulizie più nel dettaglio. Specificamente di lavare a terra tutti i pavimenti, del bagno nella sua interezza incluso il cambio delle asciugamani, di spolverare tutto, anche specchi e divano. Anche in cucina sarà opportuno andare più in profondità, occupandosi anche della cappa. Approfitteremo anche per stirare i nostri indumenti, mettere le lavatrici e innaffiare le piante che lo richiedono.

Altresì arieggeremo il letto e se siamo d’estate laveremo anche le lenzuola. Negli altri periodi potremmo cambiarle ogni due settimane.

Nelle incombenze mensili invece la pulizia degli elettrodomestici: lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e macchina del caffè. Una volta al mese poi ci occuperemo anche di ripulire lampadari e vetri di finestre e balconi, nonché di dare acqua a possibili piante grasse.

Ogni 3/6 mesi ci occuperemo di servizi ancora più minuziosi: puliremo scarpiera, armadi e cassetti che possiamo mettere in ordine seguendo un metodo giapponese. Inoltre laveremo tende,

persiane, termosifoni e divano, nonché altri oggetti che richiedono una cura particolare.

Dunque, seguendo l’esempio di Luca Guidara, organizzare giorno per giorno le pulizie di casa sarà davvero un gioco da ragazzi e svolgerle sarà spontaneo e sbrigativo.