Direttamente dall’antica Roma, ecco il sandalo glamour da indossare in estate per fare colpo come Zendaya

Il sandalo glamour da indossare in estate come Zendaya-Dal profilo Instagram zendaya

Zendaya Coleman, per tutti semplicemente Zendaya, può vantare, su Instagram, quasi 180 milioni di follower nel Mondo. Un numero enorme che ha collezionato soprattutto grazie alle interpretazioni cinematografiche nei tre film su Spider Man, usciti, in sequenza, tra il 2017 e il 2021. È una delle donne più ammirate dei social e i suoi look fanno spesso tendenza. Ama un particolare tipo di calzatura estiva. Scopriamo quale.

Partire dalle sitcom della Disney, tanto amate dai giovani di tutto il Mondo, per arrivare a essere quasi un’icona del cinema solo qualche anno dopo. Questo il percorso di Zendaya, che dopo aver iniziato come modella e ballerina, è stata scritturata per “Nemici per la pelle”, “A tutto ritmo” e il grande successo di “K.C. agente segreto”.

Il salto a Hollywood ha dato una sferzata decisa alla sua popolarità, senza dimenticare che anche la sua carriera da cantante ha prodotto ottimi risultati. Insomma, niente male per una ragazza di 27 anni che ha conseguito il Golden Globe, nell’anno in corso, grazie alla sua interpretazione nella serie televisiva drammatica Euphoria.

Quanti follower ha Zendaya

Sono ben 180 milioni le persone che la seguono su Instagram. Certo i record di Cristiano Ronaldo o Selena Gomez sono lontani, ma ha tutto il tempo per avvicinarli, visto la crescente popolarità.

Non ha mai abbandonato la moda, è aperta a differenti tipi di collaborazioni che toccano più campi dello spettacolo. Un modo per non farsi definire? Forse, o più semplicemente per esprimere il suo lato artistico.

Direttamente dall’antica Roma, ecco il sandalo glamour dell’estate 2023

Nel 2022 ha girato un video, per la campagna Valentino Rendez Vous, in cui appariva in versione retrò. A dire il vero parecchio retrò, visto che aveva assunto le sembianze di una nobile donna dell’antica Roma. Un mantello color porpora a comporre un bel contrasto con una camicia oversize azzurra e un pantalone corto granata. Ai piedi un paio di sandali da gladiatore, per un look elegante e aggressivo al tempo stesso. Ecco, quei sandali che tanto ama, sono tornati decisamente di moda e saranno molto in voga già a partire dal prossimo mese, quando arriverà l’estate. Anzi, viste le temperature che ci attendono, potremmo cominciare a vederli indossati già fra qualche giorno.

Una calzatura senza tempo, nata in Grecia, derivante forse dagli Egiziani, ma passata alla storia grazie ai Romani. Rivisitata, poi, ciclicamente nella moda moderna, dal secondo Dopoguerra in poi, con un picco di popolarità nei meravigliosi anni Sessanta, prima dell’oblio e del ritorno in auge con gli anni Novanta, grazie a Gianni Versace.

Tante forme e abbinamenti

Tante le forme differenti in cui sono stati declinati anche nel corso degli ultimi venti anni. Dalla più semplice versione flat, fino alla gladiator che impone una certa pazienza per i numerosi lacci che arrivano fino al ginocchio. Quest’anno tornerà prepotentemente proprio questa versione, da abbinare a pantaloncini o gonne o ad attraente parei. Per andare in spiaggia o per uscire la sera, per una cena romantica o una più informale. Per risaltare le gambe, scegliendo, se possibile, di volta in volta, colorazioni diverse a seconda delle occasioni, dal classico marrone all’oro, passando per il sempreverde nero.

Dunque, direttamente dall’antica Roma, ecco il sandalo glamour che tanto piace a Zendaya, che già l’aveva sfoggiato nella scorsa stagione. La calzatura ideale per inaugurare l’estate 2023.