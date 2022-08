Quando andiamo al mare nella nostra borsa mettiamo sempre degli oggetti indispensabili. Come ad esempio la crema solare che ci protegge dai raggi del sole, un costume di ricambio se vogliamo, delle ciabatte, un giornale, un libro, il telefonino e ovviamente un telo mare.

Il telo mare è fondamentale per la spiaggia. Possiamo sdraiarci per qualche minuto sul bagnasciuga a prendere il sole, ma poi il telo è fondamentale. Lo usiamo per coprire i lettini, per asciugarci e anche per sdraiarci sulla sabbia. Insomma, senza telo mare saremmo persi. E possiamo inserirlo nella nostra nuova borsa da mare in paglia, tendenza moda 2022 per la spiaggia.

Le fibre con cui sono fatti

In commercio ovviamente non esiste un solo telo mare, ma ce ne sono di più. Alcuni sono meglio di altri? Ce lo si potrebbe chiedere. Dipende molto dall’utilizzo che ne facciamo e da cosa preferiamo avere.

Ad esempio, molto usati sono quelli in microfibra. I teli che sono realizzati con questa particolare materia sono molto leggeri e si asciugano molto rapidamente. È anche vero, però, che si bagnano subito. Quindi quando ci asciughiamo questi si impregneranno subito di acqua.

Al contrario, invece, quelli di spugna saranno sì più pesanti da portare e si asciugheranno in più tempo, ma assorbono lentamente l’acqua e non si inzuppano subito. Sempre se sono realizzati con del buon materiale.

Teli mare più belli in microfibra e spugna da esibire d’estate al mare

Vediamo allora alcune proposte alla moda che possiamo sfoggiare in spiaggia. Il primo telo che sta conquistando il cuore di moltissime persone è quello di Jacquemus in tre diverse colorazioni (verde, rosa e turchese) double-sided French Terry jersey 100% cotone.

Di gran moda è anche quello di Ami Paris che si presenta nella versione bicolore nero-verde o rosa-borgogna con l’iconico logo al centro del telo. Altrettanto interessanti sono quelli di Bottega Veneta, Armani e Missoni.

Decathlon ha moltissimi teli mare in microfibra di diversi brand. Sicuramente dal tocco più sportivo e meno chic. Sempre in microfibra ci sono poi i teli di Umbro, Nabaiji e Benetton. Alla lista dei teli mare poi si aggiungono brand come Tezenis, Sundek, Calzedonia, Esprit e Pompea.

Ecco svelata la lista dei teli mare più belli in microfibra e spugna da esibire e portare con noi al mare.

Lettura consigliata

Pantaloncino e slip, marche di costumi da bagno uomo per l’estate