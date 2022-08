Stiamo preparando la valigia per le nostre ferie estive e al suo interno non possiamo dimenticare la borsa grande da portare in spiaggia. Quella dove mettiamo asciugamano, libro, crema solare, telefono, cuffie, portafogli, chiavi, magari costume di ricambio, acqua e anche ciabatte.

Meglio grande che piccola

In spiaggia è dunque necessario arrivarci preparati con tutto il necessario, soprattutto se decidiamo di andare in spiagge poco frequentate dove vicino a noi non c’è quasi nulla. E quindi, magari, se abbiamo dimenticato l’acqua, per raggiungere il primo bar disponibile dobbiamo camminare alcuni chilometri.

Per questo motivo è importante avere con noi una borsa abbastanza capiente che sia in grado di contenere tutto il necessario. Anche perché molto spesso questa diventa contenitore degli oggetti del nostro compagno o marito.

La borsa in spiaggia, quindi, è fondamentale, ma quale possiamo scegliere tra le varie offerte della moda? Questa può essere in paglia come anche in tela o in gomma e i brand che le realizzano sono tantissimi. Cerchiamo dunque di dare una panoramica su quelle che sono le proposte in commercio.

Le borse grandi firmate da mare in paglia per l’estate 2022

Partiamo da un brand italiano che ha reso il Made in Italy bandiera della moda in tutto il Mondo. Armani, con la sua seconda linea Emporio Armani, sicuramente più accessibile rispetto alla prima, propone un’interpretazione estiva della shopper che è realizzata in corda a trama orizzontale con doppio manico e tracolla rimovibile. Inoltre è presente una tasca interna con zip dove è possibile inserire gli oggetti piccoli.

Salendo molto nella fascia prezzo abbiamo un grande desiderata, la borsa shopping in rafia di Prada con un’interpretazione del triangolo Prada che adorna il davanti e si arricchisce con il logo ricamato.

Dopo la vacanza in Spagna, tra Ibiza e Formentera, dei due direttori creativi di Dsquared2 non possiamo non citare la borsa in rafia. Una shopping con il doppio manico in pelle di vitello e il logo ricamato al centro della borsa in rosso.

E infine abbiamo Carter di Michael Kors. Una borsa in paglia decorata con le iniziali del brand e una finitura in pelle. Con una grande capienza, è perfetta per la spiaggia o la piscina. Ma le borse grandi firmate da mare in paglia per l’estate sono tantissime e quindi possiamo divertirci a scovarne altre, ma tutte staranno bene con l’abito tendenza dell’estate che è quello bianco.

Lettura consigliata

Per nascondere la pancia indossiamo questi capi alla moda anche d’estate