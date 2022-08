La moda maschile sta prendendo sempre più piede con il passare degli anni. Non solo per uno stile chic e di tendenza durante la nostra vita quotidiana, ma anche per tutto ciò che riguarda il mare. E così, tra bermuda firmati e camicie dalle stampe estive, ci sono anche tantissimi costumi da bagno che possiamo sfoggiare in spiaggia.

Dai brand più gettonati, che possono essere Calvin Klein, Diesel, Saint Barth o Armani, a quelli invece più ricercati e particolari. Per uno stile unico e personale anche al mare.

Tra fantasie e tinta unita

Dato che lo stile non va mai in vacanza, allora è necessario trovare quei costumi che rappresentino al meglio quello che siamo. C’è chi ama indossare quelli colorati, chi invece li preferisce dalle colorazioni nere o bianche e chi ama le fantasie.

I colori neon vanno per la maggiore quest’anno, come il rosa, il giallo e l’arancione. Per le fantasie possiamo scegliere tra quelle tipiche marine, come le ancore, le barche e le righe multicolore, oppure la frutta, le palme e tanto altro.

Pantaloncino e slip, marche di costumi da bagno uomo per l’estate

Vediamo allora alcuni brand che possiamo indossare per la stagione estiva 2022. Partiamo da dei pantaloncini da mare della capsule collection Escape di Valentino in collaborazione con Mytheresa. Uno short dalla silhouette comoda animata dalla fantasia multicolore Valentino Waves.

Anche Vilebrequin sceglie le stampa per la sua moda mare, tra quelle psichedeliche in blu e bianco, tartarughe e fiori, squali e fenicotteri. Tom Ford quest’anno gioca con il motivo floreale black and white e la stampa tigrata. Poi ci sono i grandi classici dai colori neutri, come quelli di Balenciaga, Brunello Cucinelli, Moncler, Prada e Loro Piana.

Gli slip per la moda mare 2022

Per quanto riguarda gli slip, molti dei brand già citati hanno in collezione la versione sgambata, ma ci sono poi tantissimi altri interessanti marchi con le loro proposte.

Yes I Am propone dei brief a vita bassa in svariate tonalità e stampe. Dolce&Gabbana propone un costume col girovita elasticizzato e con il logo in metallo, oppure un brief con la stampa animalier nera e rossa. Versace rilancia con lo slip in techno stampa monogram, barocca e Trésor De La Mer.

Se dobbiamo scegliere tra pantaloncino e slip, marche di costumi da bagno uomo infinite sono pronte a soddisfare ogni nostra necessità. E non dimentichiamo che alcuni shorts possono essere abbinati tranquillamente alle scarpe, come le espadrillas, per essere sfoggiati la sera per gli aperitivi al mare.

