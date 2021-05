Il forno è uno degli elettrodomestici più amati ed usati nelle cucine di tutti. Infatti, raggiungendo temperature molto elevate permette di preparare piatti deliziosi che sarebbe impossibile realizzare semplicemente sui fornelli.

Tuttavia, proprio le temperature elevate rendono difficile scrostare e pulire perfettamente il forno dopo il suo utilizzo. In particolare, le teglie impiegate spesso rimangono macchiate ed incrostate, e con il semplice sapone per piatti questo sporco non se ne va.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

E non si tratta solo di estetica: cuocendo altri alimenti su teglie sporche questi prenderanno un fastidioso sapore di bruciato.

Esiste però uno stratagemma per riavere le teglie pulite e perfette.

Teglie da forno come nuove e senza la minima macchia con questo veloce e semplice stratagemma

Due alleati incredibili per ogni casalinga sono senza dubbio il bicarbonato di sodio e l’aceto. Infatti, questi due prodotti hanno delle caratteristiche chimiche speciali che li rendono perfetti per rimuovere lo sporco più ostinato.

Il bicarbonato di sodio è una sostanza basica, mentre l’aceto è acido. Inoltre, entrambi hanno proprietà antibatteriche, per cui sono ideali per scrostare e disinfettare.

Quindi, quando per pulire la teglia acqua e sapone non bastano, si potrà usare questo semplicissimo trucchetto.

Mescolate mezzo bicchiere di bicarbonato con mezzo bicchiere di aceto ed acqua calda, e metteteci la teglia in ammollo. Dopo pochi minuti, lo sporco comincerà ad ammorbidirsi e dopo circa 1 ora basterà sfregare con una spugna per rimuoverlo.

Prevenire è meglio che curare

Logicamente, sarebbe meglio evitare del tutto di macchiare ed incrostare le teglie, anche se non sempre è possibile. Alcuni suggerimenti per ridurre al minimo lo sporco sono:

a) usare sempre la carta da forno, possibilmente non usa e getta ma riutilizzabile, per il bene dell’ambiente e del portafoglio;

b) lavare subito le teglie dopo l’uso con acqua bollente per evitare che si formino le incrostazioni e che l’unto si raffreddi sarà più semplice pulirle.

Ecco, quindi, come ottenere delle teglie da forno come nuove e senza la minima macchia con questo veloce e semplice stratagemma.