A breve sarà tempo di andare in vacanza. Questo, però, non significa che sia lecito abbassare la guardia per recuperare la tanto agognata libertà. Infatti, bisognerà continuare a rispettare molte delle regole vigenti. Come il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine.

Oltre a questi obblighi, però, possiamo adottare altre misure preventive. Come, ad esempio, l’impiego di gel disinfettante per le mani, l’utilizzo di una propria vettura al posto dei mezzi di trasporto pubblico o una scelta oculata della nostra destinazione.

Per aiutare, soprattutto nell’ultimo caso, oggi forniamo una piccola guida che spiega quali sono i posti potenzialmente meno pericolosi. Parliamo di queste meravigliose isole italiane: sono delle mete meravigliose e sicure perché già da adesso sono Covid free.

L’idea del Governo

Sono molte le novità che riguardano l’imminente estate di quest’anno. Oltre al tanto discusso green pass e alla volontà di prolungare, o addirittura abolire il coprifuoco, ci sono anche parecchie iniziative per rilanciare il turismo.

Una di queste è quella di attivare dei piani vaccinali rafforzati e ad hoc nelle piccole isole. Queste, infatti, sono più facili da monitorare e sono una grande fonte di guadagno durante le vacanze. L’idea è stata presa da un modello già esistente, ovvero quello della Grecia, che già da tempo per incrementare gli afflussi turistici si è concentrata sulle sue località più frequentate.

Queste meravigliose isole italiane sono delle mete meravigliose e sicure perché già da adesso sono Covid free

Al giorno d’oggi le seguenti isole sono state dichiarate completamente sicure perché hanno debellato il tanto odiato coronavirus:

Eolie (esclusa però tutta Lipari);

Tremiti;

Capri;

Capraia;

Procida.

Il Governo però sta prefiggendosi lo stesso obiettivo lavorando anche su queste altre zone che a breve dovranno raggiungere lo stesso traguardo:

La Maddalena;

Lipari;

Isola d’Elba;

Ischia;

Pantelleria;

Ustica;

Lampedusa;

Linosa;

Isola del Giglio.

