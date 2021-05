Quando in cucina si riesce a trovare la giusta batteria di pentole e padelle, non si vorrebbe mai rinunciare ad alcun pezzo della collezione. Tuttavia, molto spesso capita che preparando da mangiare qualcosa vada storto.

Che si tratti di dimenticare il pentolino con il latte sul fuoco, o di lasciare la fiamma troppo alta sotto al sughetto, non cambia. Il risultato sarà tristemente lo stesso: una pentola bruciata e da buttare.

Fortunatamente, esiste un modo per rimediare e per non dover sostituire il nostro pentolino di fiducia e continuare a cucinare in allegria.

L’infallibile metodo per non dover buttare pentole e pentolini rovinati e per farli tornare come nuovi

Aceto e bicarbonato sono degli ottimi alleati per situazioni come queste. Infatti, l’aceto è una sostanza acida e molto utile nelle pulizie. Versandolo nella pentola rovinata e portandolo ad ebollizione a fiamma bassa, alcune parti bruciate si staccheranno. Se si è fortunati con questo passaggio la pentola tornerà già senza bruciature.

Altrimenti, si può proseguire con un altro passaggio. Dopo aver lasciato raffreddare, versare 2 cucchiai di bicarbonato di sodio all’interno e lasciare agire per 2-3 minuti. Sarà infine sufficiente sfregare con una spugnetta per eliminare il bruciato rimanente.

E per ripulire l’esterno?

Oltre alle pentole bruciate dentro, spesso ci si ritrova con pentole annerite esternamente e da cui sembra impossibile rimuovere il bruciato.

Infatti, la superficie esterna è quella direttamente a contatto con la fiamma, o comunque dove si raggiungono temperature molto alte. Questo rende difficile riuscire a pulire perfettamente una pentola esternamente.

Invece, spesso sarà sufficiente sfregare la parte esterna della pentola con una spugna imbevuta di aceto per poi risciacquare. Così facendo, lo sporco incrostato si staccherà dalla pentola.

Se questo non bastasse, allora dopo aver sfregato con l’aceto si può usare anche del bicarbonato, che in pochi minuti risolverà la situazione.

Quindi, ecco l’infallibile metodo per non dover buttare pentole e pentolini rovinati e per farli tornare come nuovi.