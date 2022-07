Più fa caldo e più cerchiamo cibi rinfrescanti che si lascino un buon sapore in bocca. Dei piatti che siano buoni, ma che ci facciano anche sopportare meglio le temperature incandescenti. Per questo il più delle volte in estate preferiamo preparazioni di pesce piuttosto che di carne. Crudità di mare, ostriche, insalate di pesce o anche croccanti fritture. Ma forse tra tutti è la tartare il piatto estivo per eccellenza. Cruda sì, ma marinata, quindi adatta anche a chi non preferisce il pesce crudo. Perfetta per rimanere leggeri e fresca con quel retrogusto di limone. Oggi vedremo 3 ricette molto semplici da ricreare a casa che stupiranno tutti.

Tartare di tonno, salmone e branzino, 3 ricette estive fresche e leggere

Ricordiamo sempre che tutto il pesce da consumare crudo o marinato va abbattuto. Come da disposizioni del Ministero della Salute, andrebbe congelato per almeno 96 ore a -18° gradi.

Tartare di salmone e mazzancolle:

100 g di salmone;

100 g di mazzancolle;

½ avocado;

½ scalogno;

1 limone;

rucola;

olio EVO;

peperoncino;

semi di sesamo;

prezzemolo;

sale e pepe q.b.

Tagliamo salmone e mazzancolle sgusciate a cubetti, poi condiamoli in 2 ciotole separate. Spremiamo il limone e versiamo il succo, aggiungiamo il prezzemolo e lo scalogno tritato. Olio EVO, un po’ di peperoncino, sale e pepe a piacere, dopodiché lasciamo marinare per 1 ora. Passato il tempo, tagliamo l’avocado a cubetti e impiattiamo disponendo prima l’avocado sul fondo e della rucola. Poi adagiamo il salmone e le mazzancolle più in alto, qualche semino di sesamo a piacere e via.

2 versioni un po’ più particolari e gourmet

Passiamo al tonno, un pesce che si sposa benissimo con frutta e verdura diversa. Se vogliamo una versione più particolare possiamo condirlo con della salsa di soia. Ci serviranno sempre 200 g di trancio ogni 2 persone circa, e andremo a dimezzare il succo di limone. Non mettiamo tanto sale perché la salsa di soia è già molto sapida e seguiamo il procedimento precedente. Volendo possiamo aggiungere una base di quinoa, che dà croccantezza al piatto.

Per finire, quella di branzino abbinata agli asparagi, freschi o surgelati poco importa. Basterà farli saltare in padella con un po’ d’olio e poi tagliarli a cubettini. Componiamo la tartare quando saranno freddi e aggiungiamo del timo. Se poi non sappiamo scegliere, possiamo anche prepararle tutte e tre come assaggini. Mettiamole in sfiziosi bicchierini e serviamole come antipasto in giardino abbinate ad altre varianti. Queste sono solo alcune idee per degli antipasti sfiziosi e monoporzione ideali per l’estate.

Il grosso vantaggio delle tartare di tonno, salmone e branzino è che volendo possiamo accompagnarle al riso. Scegliamo il nostro preferito, che sia il Basmati, quello integrale o il classico Arborio. Aggiungiamo un paio di ingredienti freschi ed ecco pronto un poke da gustare anche in pausa pranzo o sotto l’ombrellone.

