C’è chi ha la fortuna di avere capelli che crescono molto velocemente. Altri, invece, fanno fatica a far cresce i capelli oltre le spalle. Per aiutare la nostra chioma ci affidiamo spesso a trucchi tramandati da generazioni.

Se a volte alcuni di questi possono funzionare, altri purtroppo sono falsi. Ecco perché tanti tagliano i capelli in questo modo per aiutarli a crescere ma in realtà si tratta solo di una leggenda metropolitana.

Capelli sani

Prima di tutti molti pensano che per crescere più lunghi i capelli debbano essere sani. In realtà i capelli sani sono sintomo di uno stato di salute generale del corpo. È questo che aiuta la crescita dei capelli. Tra i segnali che ci comunicano che i nostri capelli hanno bisogno di un po’ di manutenzione spiccano le doppie punte.

Queste danno un aspetto disordinato e sciupato ai capelli. Molte persone, quindi, le tagliano semplicemente per un fattore estetico. C’è però anche chi crede che tagliandole aiuterà i capelli a crescere più velocemente. Tanti tagliano i capelli in questo modo per aiutarli a crescere ma in realtà si tratta solo di una leggenda metropolitana, vediamo perché.

Un’illusione ottica

In realtà tagliare le doppie punte, o tagliare i capelli in generale, non aiuta la crescita della nostra chioma. I capelli, infatti, crescono a partire dal cuoio capelluto, ciò all’opposto rispetto alle punte. Tagliare le punte non ha quindi alcun impatto sulla velocità della crescita dei capelli. Questa tradizione è però frutto di una specie di illusione ottica. Le doppie punte, infatti, rendono i capelli più fragili. Per questa ragione la punta dei capelli non cade più dritta verso il basso.

I capelli restano infatti più crespi e disordinati. In questo modo saranno meno distesi e sembreranno quindi più corti. Tagliando le doppie punte otterremo delle nuove punte più sane. Queste saranno più distese e appena i capelli cresceranno avremo l’illusione che siano diventati più lunghi più velocemente.