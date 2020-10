Abbiamo tutti sentito qualcuno dire “mi piacerebbe avere i capelli lunghi ma proprio non mi crescono!”. Molti di noi si sono arresi all’idea di avere capelli che non crescono oltre le spalle. C’è chi accusa la propria genetica, chi i fattori esterni.

Ma perché non riusciamo a far crescere i capelli oltre una certa lunghezza?

Bisogna cambiare le nostre abitudini

In realtà, non è vero che i capelli non crescono. In certi casi, però, la crescita può essere molto lenta. A volte, ancora, questa si blocca per un certo periodo. E, mentre i capelli stentano a crescere, quelli che già abbiamo si rovinano. L’effetto finale, è quindi, quello di un capello poco sano che non cresce. Per stimolare e aiutare la crescita dei capelli dobbiamo cambiare le nostre abitudini.

Niente piastre, arricciacapelli e phon a temperature troppo alte. Il capello non deve sfibrarsi o subire stress. Per questa ragione meglio evitare di portare spesso acconciature che tirano il cuoio capelluto. Tra queste, quindi, stare alla larga da code di cavallo strette e chignon. Ovviamente, inoltre, è meglio lasciar stare i capelli. Chi non riesce a smettere di toccarli e tirarli rischia di stressare troppo la chioma.

Esistono, tuttavia, anche dei fattori esterni che non dipendono dalle nostre abitudini di styling. Tra questi spicca il clima.

I cambi di stagione, soprattutto se repentini, possono essere uno shock per i nostri capelli. In particolar modo quando si va verso la stagione fredda si rischia di perdere proteine.

E non solo! Il capello rimane inoltre spesso disidratato e secco. Questa combinazione porta a un rallentamento della crescita della chioma.

Per questo motivo, vanno anche evitati gli ambienti troppo secchi. Questi rovinano i capelli e portano, nel tempo, una perdita di proteine.

Un ultimo fattore da tenere in considerazione è l’alimentazione. Dobbiamo, infatti, assicurarci di assumere abbastanza vitamine e sali minerali. Questi sono infatti fondamentali per far crescere capelli sani. Ma non solo, sono fondamentali anche per il benessere di tutto il nostro corpo.