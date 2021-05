Gli albumi montati a neve sono utilissimi in moltissime preparazioni culinarie. Sono principalmente utilizzati per i dolci, ma non solo. In un altro articolo abbiamo spiegato come usarli per dolci morbidi e ricchi di volume senza lievito. Oggi invece sveleremo due semplicissimi trucchi per montare gli albumi a neve in pochissimo tempo perfetti per preparare dolci all’ultimo minuto.

Questione di temperatura

Questo trucco è l’ideale per chi ha programmato di preparare un dolce in giornata ma avrà poco tempo per farlo. Molti pensano che le uova debbano essere fresche per ottenere degli albumi montati da chef. In tanti quindi cercano di rinfrescare le uova mettendole in frigo o passandole sotto l’acqua fredda. In realtà tutto ciò è controproducente.

I risultati saranno infatti molto migliori se le uova sono tenute a temperatura ambiente. Il consiglio è quindi l’opposto. Se sappiamo che in giornata dovremo cucinare ma siamo di corsa, possiamo darci una mano in anticipo. Qualche ora prima possiamo infatti togliere le uova dal frigo. In questo modo quando sarà ora di montare gli albumi a neve otterremo il risultato molto più in fretta!

Aggiungere un ingrediente

Se vogliamo ottenere una montatura a neve ferma, spesso dobbiamo lavorare gli albumi per molti minuti. I risultati però non sono sempre soddisfacenti. Ciò dipende da molti fattori. Possiamo però aggiungere un magico ingrediente agli albumi per assicurarci che i risultati siano perfetti in poco tempo. L’acido, infatti, aiuta gli albumi a montare compatti e solidi. Sarà quindi più facile raggiungere il risultato desiderato con meno sforzo!

Per aiutare gli albumi di un solo uovo basterà aggiungere una o due gocce di limone o un pizzico di cremor tartaro. Ovviamente le quantità vanno aumentate a seconda della quantità di albumi. Ecco i due semplicissimi trucchi per montare gli albumi a neve in pochissimo tempo perfetti per preparare dolci all’ultimo minuto e senza sforzi.