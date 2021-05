L’olio, si sa, è la base della cucina mediterranea. Per questo motivo, dunque, è un elemento in cui vale la pena spendere un po’ più denaro. L’ideale è sempre comprarlo dai piccoli frantoi sparsi per tutta la nostra Penisola. Purtroppo, però, non tutti si possono permettere, sia in termini di tempo che di denaro, di affrontare una spesa simile.

Oggi, dunque, spieghiamo come comprarlo nei più comodi punti vendita. Nessuno lo sa, ma comprare un olio extravergine di oliva di ottima qualità al supermercato è semplicissimo grazie ai consigli degli esperti.

Il prezzo

Un prezzo alto non è sempre sinonimo di un’alta qualità. Però ci sono delle soglie sotto a cui un prodotto ben fatto non può scendere. Questo vale anche e soprattutto per l’olio.

In questi casi, infatti, è meglio non scendere sotto un costo inferiore a 7 euro al litro. Infatti tutti gli articoli che si presentano al di sotto di questo range spesso presentano degli strani mix con altri tipi di olio. Questi ultimi spesso non sono né di provenienza italiana né della tipologia “extravergine”.

L’etichetta

Come si può essere sicuri di comprare un olio extravergine di oliva di qualità? La risposta è semplice. Basta guardare l’etichetta.

Prima di tutto bisogna controllare il suo tasso di acidità. Più è bassa, meglio è. In generale non deve essere maggiore dello 0,8% ogni 100 grammi. Poi bisogna controllare che la spremitura sia “a freddo”.

Infine, è molto utile cercare le sigle IGP (Indicazione Geografica Protetta) e DOP (Denominazione Origine Protetta). Inoltre il tipo di oliva utilizzata può essere un grande indicatore per comprendere se si tratta di un condimento di origine italiana oppure estera. Una breve ricerca su internet può chiarificare molti dubbi.

Nessuno lo sa ma comprare un olio extravergine di oliva di ottima qualità al supermercato è semplicissimo grazie ai consigli degli esperti.