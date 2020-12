Per buon auspicio, per tradizione o superstizione, il rosso è sempre il colore protagonista del Capodanno. Il rosso colora le tavole, le pietanze e anche arricchisce l’abbigliamento. Le ragioni del perché a Capodanno indossiamo il colore rosso trovano giustificazione in diverse usanze e tradizioni. Ecco, quindi, tanti modi di portare il rosso a Capodanno come buon auspicio e sinonimo di fortuna.

Indossare il rosso a Capodanno

Sono due i filoni di pensiero che illustrano perché il sinonimo di tale festività è proprio il rosso. Una prima tradizione ricollega il colore rosso agli antichi romani. Sono tantissime le illustrazioni presenti sui libri di storia, che mostrano come i romani fossero propensi a indossare il rosso già nel loro quotidiano. Specie prima e durante i combattimenti, rossi erano i mantelli e vestiti tipici dell’epoca.

Il secondo filone di pensiero collega l’utilizzo del colore rosso ad antiche, ma tutt’oggi attuali, tradizioni cinesi. Per la popolazione cinese, il rosso è il colore che aiuta a sconfiggere il demonio mitologico presente nella loro antica cultura. Per la popolazione cinese, il rosso è anche propiziatorio, persino durante i matrimoni, come un sinonimo di prosperità nel rapporto di coppia.

Tante idee per indossarlo

Seppur il complesso periodo sociale imponga festività ristrette nel numero di commensali, il rosso è di tradizione. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano, quindi, tanti modi di portare il rosso a Capodanno come buon auspicio.

Una prima idea per portarlo senza dare troppo nell’occhio è inserirlo negli accessori: orecchini, elastici per capelli, collane e anelli. Anche il make-up ci corre in soccorso e i rossetti matte rosso fuoco sono il modo migliore per attendere il Capodanno. Abbinati a un trucco occhi color oro, sono sempre sinonimo di eleganza.

Una bella décolleté rossa in vernice o velluto è un must-have in termini di moda anche a Capodanno. Un vestito rosso, un top o un pantalone in vernice rossa sono tutti elementi di un possibile outfit. L’intimo, poi, rappresenta il miglior modo per portare il rosso a Capodanno come sinonimo di buon auspicio, senza per questo farsi notare troppo.