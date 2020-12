Quando in cucina il tempo stringe, a tavola il primo è sempre veloce con la ricetta del pranzo dell’ultimo minuto. Per esempio, con un condimento a base di tonno e di olive verdi, i tempi di preparazione di un primo piatto gustoso, e da leccarsi i baffi, si riducono, praticamente, a quelli strettamente necessari alla cottura della pasta. Anche per tutta la famiglia.

Supponendo di preparare per cinque persone, servono, infatti, 500 grammi di pasta corta, 250 grammi di tonno sott’olio già sgocciolato. Nonché 150 grammi di olive verdi denocciolate, una cipolla, l’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale. Oltre ai giusti aromi con un pizzico di pepe e due cucchiaini di radice di zenzero grattugiata al momento.

Ecco come a tavola il primo è sempre veloce con la ricetta del pranzo dell’ultimo minuto

Passando alla preparazione, che è a dir poco veloce, si parte dalla cipolla affettata e rosolata in padella con un filo di olio d’oliva extravergine. Appena la cipolla sarà appassita si può aggiungere prima il tonno sott’olio, sgocciolato e sminuzzato, e, poi, lo zenzero in polvere per amalgamare e insaporire a fiamma bassa. In questa fase si può aggiungere mezzo mestolo di acqua calda di cottura della pasta.

Fare assorbire e mettere nel sughetto pure le olive verdi denocciolate tagliate a quarti. Per poi aggiungere, amalgamando, la pasta corta cotta al dente facendola saltare con il sugo, a fiamma media, per due minuti. La pasta con il tonno e le olive verdi è ora pronta per essere gustata e servita a tavola. Con un pizzico di pepe nero macinato da spolverare su ogni piatto di portata.

In questo modo sarà possibile mangiare un primo di pasta veloce senza rinunciare al gusto quando, da un lato, si ha poco tempo da dedicare ai fornelli ma, dall’altro, non si vuole mai rinunciare ai piaceri della buona tavola.