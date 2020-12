Spesso, se si soffre di celiachia o si è intolleranti al glutine, si è alla ricerca di ricette di semplice preparazione senza l’utilizzo di farina di frumento. La torta di mele è un classico intramontabile: seppur con alcune varianti rispetto alla tradizionale ricetta, rappresenta sicuramente un dolce goloso alle mele per celiaci facile da preparare.

In dispensa

Ingredienti:

200 g di farina gluten free o di riso;

150 g di zucchero;

2 mele;

2 uova;

200 ml di panna da cucina;

1 bustina di lievito per dolci;

4 cucchiai di olio di semi;

burro q.b.;

zucchero a velo (facoltativo);

un pizzico di sale.

Procedimento

Per prima cosa bisogna montare le uova con lo zucchero. In una ciotola versiamo quattro cucchiai di olio di semi, la farina gluten free e 100 ml di panna e mescoliamo sino a quando il composto non sarà omogeneo. In seguito aggiungere la misura di panna restante. Munirsi di una tortiera con stampo di 22 cm.

Dividere il burro a quadretti e imburrare lo stampo. Una volta che il burro sarà cosparso equamente all’interno della tortiera, spolverare quest’ultima con della farina.

Tagliare le mele e adagiarle sul fondo della tortiera; successivamente versare l’ impasto al suo interno e infornare a 180/190 gradi per 45 minuti circa.

Estrarre la torta dal forno e lasciarla raffreddare. Quando sarà tiepida potrà essere sformata: meglio capovolgerla delicatamente su un piatto da portata o su un’alzata per dolci.

Il nostro dolce goloso alle mele per celiaci può essere completato con l’aggiunta di zucchero a velo sopra la frutta.

Per un dolce perfetto e a prova di salute

Per una cottura ottimale il forno deve essere preriscaldato: basta semplicemente accenderlo 10 minuti prima di infornare il preparato.

Assicuriamoci che tutti i prodotti riportino, nella loro confezione, la dicitura “gluten free” o un sinonimo.

Anche la presenza di asterischi sulle confezioni è da controllare, perché può essere un segnale che indichi l’assenza di glutine o eventuali tracce.