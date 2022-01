Ogni giorno riempiamo i nostri sacchetti di spazzatura e inquiniamo più di quanto vorremmo. Anche stando molto attenti all’ambiente purtroppo è possibile fino ad un certo punto riciclare. Possiamo impegnarci nel fare la raccolta differenziata il più diligentemente possibile certo. Però ci sono alcuni materiali che non possiamo utilizzare in nessun altro modo.

Plastica di imballaggio, incarti di materiale misto o anche solo i bicchieri di plastica. Ma abbiamo la possibilità di riutilizzare anche cose impensabili usando un po’ di creatività. Oggi vedremo cosa si può creare dalle capsule del caffè che usiamo tutti i giorni.

Tanti le buttano eppure le capsule del caffè si possono riutilizzare in tanti modi incantevoli di riciclo creativo

Ormai in tanti hanno in casa una macchinetta per il caffè espresso. Comoda e pratica ci permette di gustare un caffè a casa buono come al bar. Ma quelle che utilizzano le capsule in plastica anche se comode ci fanno fare più spazzatura. Ecco, quindi, qualche idea creativa per ridurre l’inquinamento e realizzare oggetti simpatici e divertenti.

Capsule o materiale di scarto diventano degli orecchini

Questo è uno dei modi più facili e ingegnosi di riutilizzare anche le capsule. Grazie al materiale abbastanza resistente possiamo realizzare degli stupendi orecchini. Utilizzando capsule di colori diversi e appiattendole con l’aiuto di un martello. Avremo un cerchio in cui praticare un foro per inserire il gancetto dell’orecchino. Dopodiché possiamo lasciarli così o impreziosirli con dettagli metallici o nastrini.

Uno splendido portacandele

Per questo progetto serviranno diverse capsule che dovremo modellare. Utilizziamone una al centro soltanto appiattita che sarà la base della candela. Poi con l’aiuto di pinze tipo quelle da orafo e martellino modelliamo le altre. Basterà solo un po’ di lavoro e potremo creare degli splendidi petali. Incolliamoli intorno alla base e avremo uno splendido fiore portacandele.

Con un po’ più di manualità è possibile creare dei veri e propri gioielli unici e particolari. Come, ad esempio, una meravigliosa collana intrecciata sfruttando solo i bordi spessi delle capsule. Ma se la gioielleria non fa per noi possiamo creare dei simpatici magneti. Basterà incollare una calamita sul retro e realizzare delle barchette o dei vasi finti. Carinissime se abbiamo dei bimbi in casa, oppure proprio dei veri personaggi con le capsule impilate. Insomma spazio alla fantasia.

Quindi, tanti le buttano eppure le capsule del caffè si possono riutilizzare in tanti modi incantevoli di riciclo creativo. Se per le capsule possiamo realizzare tanti oggetti ingegnosi e divertenti, che fare con le cialde? Non buttiamole via nel bidone dell’umido ma usiamole per tenere lontane le formiche. Faranno da repellente naturale ottimo soprattutto se abbiamo animali in casa.

Approfondimento

