Il caffè è una di quelle bevande che si odia o si ama. C’è chi non può fare a meno di 5 tazzine al giorno, chi invece beve solo tè. Ma certo è che in ogni casa italiana non manca mai la moka o una macchina per caffè espresso. Perché anche se in casa non lo bevono tutti, un caffè per gli ospiti non può mai mancare.

Ricicliamo le cialde del caffè per tenere lontano questi insetti indesiderati

Una volta preparato il caffè con la moka o con la cialda il primo istinto è quello di buttarlo via. E invece i fondi di caffè si possono usare in diversi modi. Utili all’ambiente, perché si inquina meno, ma anche come soluzioni a tanti problemi. Uno di questi è che sono un fantastico repellente per gli insetti. Soprattutto per quelli che sono dannosi per il nostro giardino. Ma anche per gli insetti più golosi di briciole che ci siano. Le formiche.

Per quanto si pulisca bene casa è capitato a tutti di dimenticarsi di qualche briciola per terra. Finita per sbaglio in qualche anfratto difficile da raggiungere. O sotto un mobile o peggio, vicino agli infissi. E in un battibaleno ecco le formiche presentarsi in casa. Piccole o più grandi, sempre pronte a rubare il cibo e decidere di stabilirsi in casa nostra.

Il caffè ci viene in aiuto

Non c’è bisogno di ricorrere a prodotti chimici. Cosa che va evitata soprattutto se si hanno animali in casa che possono ingerirli per sbaglio. Usando il caffè si può risolvere il problema. Senza rischiare che il nostro animale domestico venga in contatto con il repellente chimico. Basterà conservare i fondi di caffè usati. Per le cialde o le capsule basterà rimuovere la carta o la plastica. Buttarle nel contenitore apposito. E conservare in un contenitore richiudibile i fondi. Così da poterli usare all’occorrenza.

Se si sa dov’è il formicaio ancora meglio. Basterà creare delle montagnette vicino l’entrata. Così si cancellerà ogni traccia del percorso delle formiche e non sapranno più come ritornare in casa. E eliminerà anche eventuali uova. Se poi si vuole proprio usare un metodo più drastico basterà spruzzare del succo di limone sui fondi di caffè. E le formiche non si avvicineranno neanche.

Quindi, ricicliamo le cialde del caffè per tenere lontano questi insetti indesiderati. Facendo un po’ di attenzione ad eliminare le briciole rimaste e con questo metodo risolveremo il problema. E in più useremo anche un prodotto che altrimenti sarebbe finito nella spazzatura. E una volta risolto con le formiche si possono usare come concime naturale.

