La terra è sempre più inquinata. Dal boom industriale l’uomo moderno si è concentrato solo su sé stesso e le sue esigenze trascurando completamente l’impatto delle sue azioni sul pianeta che lo ospita. Questo comportamento ha causato enormi danni al nostro ecosistema ed oggi i grandi della terra cercano periodicamente di trovare la strada per arginare questo disastro ambientale coniugandolo con il moderno sistema industriale.

Il singolo cittadino può dare il suo contributo alla causa quotidianamente con piccole ma fondamentali azioni come la riduzione dello spreco energetico o facendo la raccolta differenziata. In questa ottica negli ultimi anni è esploso il mondo del riciclo creativo volto a dare nuova vita a quegli oggetti che ormai hanno fatto il loro tempo o sono considerati di scarto.

Tra questi ci sono le tanto criticate capsule del caffè di cui però si stanno trovando tanti usi alternativi. Molti artigiani le hanno infatti impiegati per la realizzazione di gioielli ma il loro utilizzo non si esaurisce qui.

Non butteremo più le capsule del caffè dopo aver scoperto questi metodi geniali e spiritosi per riciclarle.

Per surgelare

Una volta svuotate le capsule del caffè devono essere leggermente schiacciate sul fondo in modo che si tengano dritte. Una volta sistemate in questo modo possono essere utilizzate per congelare delle piccole monoporzioni ad esempio di dado vegetale.

Per far crescere dei semi

Le capsule del caffè possono essere anche degli ottimi vasetti per far crescere dei semi di piantine da orto. Una volta cresciute potranno poi essere piantate.

Come calamite per il frigorifero

Fissando con una pistola a caldo un pezzetto di calamita le capsule del caffè possono diventare delle splendide calamite. Si potranno quindi piantare delle piccole piante grasse. Così anche il frigorifero avrà il suo tocco di verde.

