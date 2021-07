Non è la prima volta che Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa scriviamo di monete rare che molti collezionisti cercano. Ci siamo soffermati molto sull’euro in particolare sulle monete da 2 euro adesso nelle prossime righe parleremo di una vecchia moneta ovvero la lira.

Nello specifico il taglio a cui faremo riferimento saranno le 500 lire. Infatti in tanti cercano queste 3 monete da 500 lire ma una in particolare vale oro. In generale le 500 lire sono considerate molto comuni a parte quelle prodotte nel 1957. Ci sono però alcune produzioni che sono degne di nota.

Non ci riferiamo solamente alle 500 lire d’argento del 1965 coniate in occasione del settimo Centenario della nascita di Dante Alighieri.

Né alle 500 lire Bimetallica italiana. Parliamo invece, delle 500 lire d’argento coniate per il primo Centenario dell’Unità d’Italia (1861-1961) molto ricercate. Oltre all’ultimo esemplare di 500 lire prima del passaggio all’euro.

Le 500 lire del Centenario dell’Unità d’Italia

In merito alle monete del Centenario dell’Unità d’Italia, si coniarono circa 27 milioni di pezzi in soli tre anni, usando lo stampo del 1961. Questo significa che anche per il 1962, e 1963 è presente la sola data del 1961.

Le 500 lire d’argento dell’Unità d’Italia hanno un valore medio di 8 euro in SPL (splendido, cioè una moneta che ha circolato pochissimo con tutti i rilievi perfettamente integri).

Mentre gli esemplari di 500 lire argento in FDC (cioè fior di conio, ovvero che non ci sono particolari segni di circolazione) può avere un valore compreso tra i 15 e i 18 euro.

Tanti cercano queste 3 monete da 500 lire ma una in particolare vale oro

Passiamo, invece, all’ultimo esemplare di moneta da 500 lire di prova prima dell’avvento dell’euro coniata nel 2001. Ne sono stati prodotti circa 10mila esemplari e il suo valore si attesta intorno ai 200 euro.

Dopo quell’anno il conio è stato sospeso per favorire il passaggio alla nuova moneta. Pertanto la sua rarità è dovuta al fatto che è l’ultimo esemplare di 500 lire creato prima della moneta unica.

Approfondimento

Molti vogliono questi 50 centesimi di euro anche se sono rarissimi da trovare