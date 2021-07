Formulata l’ipotesi di un nuovo rinvio delle scadenze dei pagamenti dei debiti con il Fisco, per dare più tempo ai contribuenti. Infatti, è in arrivo proroga della scadenza del 2 agosto per rottamazione e saldo e stralcio. Il Governo studia alcuni adempimenti da presentare in sede di conversione del Decreto Sostegni bis. Tra i provvedimenti, l’ipotesi di un nuovo rinvio delle cartelle. Nello specifico si tratta di tutti i pagamenti del 2020 della pace fiscale, che devono essere saldati entro il 2 agosto 2021. Analizziamo come potrebbe essere la nuova proroga allo studio.

In arrivo proroga della scadenza del 2 agosto per rottamazione e saldo e stralcio

Il Governo studia nuove possibilità di proroga da portare in Aula entro il 9 luglio, è quanto annunciato dal viceministro dell’Economia Laura Castelli. L’ipotesi avanzata riguarda i pagamenti in scadenza al 2 agosto e le tasse da pagare entro il 24 luglio.

L’obiettivo è quello di dare maggiore tempo ai contribuenti di mettersi in regola con il Fisco.

L’idea è quella di spalmare il più possibile le tasse in rate in vari mesi per facilitare i pagamenti delle tasse.

In attesa del provvedimento di proroga

Al momento non c’è ancora nessuna certezza, quindi, bisogna attendere gli sviluppi. Nel frattempo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è evidenziato che i contribuenti in regola con i pagamenti nel 2019, hanno tempo per effettuare i pagamenti entro il 31 luglio 2021.

Tale data slitta al 2 agosto perché il 31 luglio è sabato, e la prima data disponibile è lunedì 2 agosto. Ricordiamo che alla data del 31 luglio sono previsti cinque giorni di tolleranza.

Poi, sempre l’AdER ricorda che il termine ultimo per pagare le rate in scadenza nel 2021 è il 30 novembre. Ma questa situazione potrebbe cambiare se a breve è conferma la proroga allo studio.

Inoltre, i contribuenti in difficoltà, che non riescono a pagare le rate della rottamazione, possono aderire entro il 31 luglio ad un piano di rateizzazione. Qui la nostra guida con tutte le istruzioni: come aderire ad un piano di rateizzazione dopo la Rottamazione cartelle esattoriali