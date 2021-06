Gli appassionati di numismatica sono sempre alla ricerca di monete rare e preziose da mettere nella loro collezione. Ne esistono tantissime tra quelle non più in circolo e monete create appositamente per occasioni particolari.

Noi della redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo detto in varie occasioni quali possono essere le monete più rare e che possono avere acquisito valore nel tempo.

Nelle prossime righe scopriremo che questa moneta da 2 euro può valere una fortuna pari a 2000 euro.

Quante monete da 2 euro esistono in Europa

Bisogna premettere che attualmente in Europa circolano circa 184 versioni diverse di monete euro fra cui quelle commemorative. Sono proprio queste ultime che, realizzate in versioni limitate, possono valere una fortuna che pochi s’immaginano.

Questo soprattutto riguarda le monete da 2 euro che sono quelle più usate quando si realizzano versioni celebrative. Un noto portale ha mostrato quali sono le monete da 2 euro che dal 2004 ad oggi sono le più preziose.

Questa indagine è stata commissionata ad alcuni esperti di numismatica per capire quali fossero le monete più rare che potrebbero valere una fortuna.

Oltre alle monete di San Marino e della Finlandia di cui abbiamo già parlato, c’è una moneta in particolare che può valere tantissimo.

Questa moneta da 2 euro può valere una fortuna pari a 2000 euro

Parliamo della moneta del Principato di Monaco coniata nel 2007, il cui valore si potrebbe aggirare attorno ai 2000 euro. Questa moneta, fu creata per celebrare nel 2007 il 25esimo anniversario dalla morte di Grace Kelly.

Per tale ragione, il principe Ranieri decise di coniare questa moneta facendone circa 2000 esemplari. Adesso dopo quasi 14 anni, la moneta può valere tra i 2000 e i 2500 euro.

Quindi, attenzione a controllare bene le tasche e i portafogli perché si può ritrovare una piccola fortuna inaspettata. Per un ulteriore approfondimento su un’altra moneta del Principato di Monaco che può valere una fortuna si consiglia la lettura dell’articolo a questo link.