Tante ricette con la zucca pronte subito, facili e veloci per una cena leggera ma saziante

Quante cose si possono cucinare con la zucca? Ecco tutte le idee più sfiziose da portare in tavola in pochi minuti.

Tra le varie delizie che la stagione autunnale propone ogni anno c’è indubbiamente lei, la zucca.

È versatile in cucina, ma è anche un ingrediente di bellezza e ha tantissime proprietà benefiche: insomma, una regina della tavola e non solo.

Inoltre, un’altra caratteristica che la rende ancora più appetibile agli occhi di noi consumatori è il suo prezzo decisamente economico.

Impossibile quindi non farne scorta per gustarla in mille modi diversi, preparando pasti leggeri ma comunque gustosi e nutrienti.

Di seguito ecco tante ricette con la zucca pronte subito, facili e veloci per dare una svolta alla cena dell’ultimo minuto con famiglia o amici.

Una, cento, mille paste

Partendo dal presupposto che la zucca è davvero deliziosa anche gustata singolarmente, diventa ancora più interessante se unita ad altri ingredienti.

Ad esempio, potresti usarla come condimento per un buon piatto di pasta o di riso, da servire a pranzo oppure a cena.

Puoi abbinarla ad altre verdure ugualmente economiche come spinaci o lenticchie in scatola, ma anche carciofi e lattuga da ridurre in crema.

Ovviamente, poi, non può mancare la parte cremosa del sugo, data da formaggi come ricotta, scamorza o gorgonzola.

Tante ricette con la zucca pronte subito, facili e veloci: scopri le vellutate più buone d’autunno

Ma se cerchi ricette ancora più semplici e leggere puoi sempre orientarti sulle zuppe, ottimo comfort food contro il freddo di stagione.

La vellutata base si prepara con una zucca, 1 litro di brodo vegetale, due cucchiai di panna fresca, un pizzico di sale e noce moscata.

Pronta in 15 minuti, si completa con un filo d’olio e dei crostini di pane abbrustoliti che possono essere ricavati anche dal pane raffermo.

Una cena povera, ma decisamente saporita e anti spreco.

Sempre ragionando in economia sugli ingredienti, potresti aggiungere alla base di zucca anche semplicemente alcune spezie come paprika, cannella e zenzero.

Quest’ultimo può essere grattugiato sulla zuppa impiattata per darle un gusto leggermente piccante.

Al contrario, se ami il dolce, consigliamo di preparare la vellutata con 400 g di zucca e due mele, preferibilmente di varietà Golden o Renette.

Oppure fai un mini soffritto rosolando uno scalogno e completa la vellutata di sola zucca con qualche fetta di bacon croccante.