Queste sfiziose torte di mele sono pronte in 10 minuti anche senza usare la pasta sfoglia 

Sfiziose torte di mele pronte in 10 minuti-Foto da imagoeconomica

Prepara la tua colazione in anticipo e senza sporcare la cucina con queste ricette veloci ottime per non buttare la frutta troppo matura.

Cosa c’è di meglio che cominciare al meglio la settimana di una buona colazione?

Del resto, bisogna fare scorta di energia per affrontare la routine tra lavoro, faccende domestiche e impegni vari.

Tuttavia, nulla sembra più difficile: ogni mattina sei in ritardo e così ti riduci a sorseggiare un caffè di dubbio gusto alla macchinetta dell’ufficio.

Meglio invece risparmiare le monete spese tra bar all’angolo e macchinetta e puntare la sveglia 10 minuti prima per concedersi un pasto sano.

Che poi, per guadagnare tempo prezioso, non dovresti fare altro che prepararti la colazione il giorno prima.

Ad esempio, il porridge può essere conservato in frigorifero oppure potresti fare una torta nel weekend: basterebbe poi solo tagliarne una fetta.

E non serve passare un intero fine settimana ai fornelli perché queste sfiziose torte di mele sono pronte in 10 minuti: più veloci di così!

Il dolce autunnale per eccellenza

Proprio adesso che il meteo è finalmente tornato nuovamente autunnale, non c’è niente di più bello che preparare e gustare una calda torta casalinga.

Il dolce profumo che inonda la cucina ti fa pregustare una golosa delizia, ottima ricompensa dopo una settimana di fatiche.

E per goderti un momento di totale relax ti bastano una ciotola e meno di un quarto d’ora con queste ricette furbe e golose.

Queste sfiziose torte di mele sono pronte in 10 minuti: tra versioni senza burro e uova o abbinamenti particolari

Mele, cannella, latte e noci: questi sono gli ingredienti del primo dolce consigliato, che tra l’altro contiene solo 60 g di burro.

Nulla poi vieta di eliminare del tutto il burro: diverse varianti della torta autunnale per antonomasia sono senza uova e senza burro.

Per rendere l’impasto più fluido va benissimo anche l’olio di semi, mentre se lo preferisci sofficissimo basta puntare su ingredienti come yogurt o mascarpone.

A tal proposito, se vai in panico per il dosaggio ingredienti e temi di perdere tempo, ti basta fare la torta 7 vasetti.

Il contenitore di uno yogurt è infatti un ottimo misurino.

E sai che potresti realizzare anche una torta di mele direttamente in teglia?

Fodera con pasta sfoglia, inserisci tante fette di mela e ultima con un composto di latte, uova e farina.

Se poi hai tempo o ti va di fare una ricetta più elaborata scegli tra torta di mele con crema, caffè, amaretti, cioccolato o quinoa.