3 strategie di investimento di cui le persone veramente ricche non parlano mai, che han fatto la fortuna di personaggi come Trump

Ci sono aspetti dell’universo finanziario che sono davvero sconosciuti ai più. E non parliamo solo di azioni e obbligazioni. Oltre alla teoria servono esempi concreti su come investire i propri soldi nel modo più intelligente e fruttuoso possibile. Copiando l’ex presidente USA, ma anche Carlo Cracco.

Chi si approccia da più o meno tempo al mondo della finanza e degli investimenti, può aver sperimentato dei momenti di vero e proprio scoramento. Soprattutto, quando ci si sente impotenti di fronte a promesse non mantenute o momenti di stagnazione. Sfatando un paio di miti che stentano a farti crescere finanziariamente, di certo, riuscirai a cambiare completamente il tuo punto di vista. Ecco allora 3 strategie di investimento di cui si parla veramente poco, ma che sono in grado di sparigliare le carte in tavola. Che potranno portarti oltre le solite strade già battute, e farti intravvedere nuove possibilità di guadagno. Talvolta, per riprendere il controllo della propria situazione finanziaria, è necessario guardare oltre l’orizzonte degli investimenti comuni. Anche copiando le idee di personaggi d’assoluto rilievo, come Donald Trump.

3 strategie di investimento di cui le persone veramente ricche non parlano mai

Spesso ci si complica la vita andando alla ricerca di soluzioni canoniche e più o meno già sperimentate. E se ci fossero delle possibilità nascoste, che hanno fatto la fortuna di molte persone più che benestanti, e che non vengono mai menzionate? Ecco 3 esempi di investimento poco impegnativo, molto remunerativo e che assolutamente non ti aspetti.

Acquistare una camera d’albergo, come fece Trump

Suona surreale? Eppure, quanti di noi hanno desiderato di possedere una lussuosa suite tutta per sé? Una tipologia di investimento facile e intelligente è, appunto, acquistare una camera d’albergo, da riaffittare a propria volta. Molti sono attratti dalle possibilità di lucro offerta dalla locazione turistica, ma pochi possono permettersi l’acquisto di un immobile. Evitando molte complicazioni legali e tributare, acquistare una camera d’albergo significa lasciare che il gestore se ne occupi come sempre e dividere con lui i proventi. Questa tipologia di investimento è stata la base dell’impero immobiliare di Donald Trump.

Investire nel whisky e nel vino, come Carlo Cracco

Com’è noto, una buona bottiglia di vino, o uno spirito artigianale, con il tempo, non possono che migliorare e acquisire valore. Una cantina spaziosa e ben fornita, dove le bottiglie vengano conservate correttamente, può diventare un patrimonio inestimabile. Ricordiamo che una bottiglia di Brunello di Montalcino può arrivare a costare fino a 4000 euro e il suo valore non potrà che incrementare. Lo ha capito bene il noto chef Carlo Cracco, che già da anni non fa che nutrire la sua collezione di prodotti pregiatissimi, acquistati per suo investimento personale nel corso della sua carriera.

Acquistare diritti sui tetti degli edifici

Le start up stanno letteralmente trasformando i tetti degli edifici in risorse energetiche, ridefinendo il concetto stesso di sfruttamento dello spazio urbano. Mediante l’installazione di pannelli solari, si sta portando avanti una vera e propria battaglia a vantaggio del risparmio energetico. Inserirsi in questa rivoluzione e guadagnare è semplice, se si acquistano dei diritti sui tetti degli edifici.

