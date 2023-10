Prova ad usare il caffè in questi 4 modi utili in casa e per la bellezza. Vedrai a fine mese quanti soldi risparmiati!  

Il caffè in questi 4 modi utili in casa e per la bellezza-Foto da imagoeconomica

I rimedi casalinghi o “della nonna” sono sempre i più efficaci ed economici. In questo articolo andremo a scoprire insieme alcuni utilizzi alternativi del caffè che si rivelano utilissimi per risolvere tanti piccoli guai quotidiani.

Tutti abbiamo in casa un pacco di caffè. È una bevanda che tutti amano, noi italiani in special modo. Si comincia a colazione, per iniziare la giornata con la giusta carica energetica. E poi, ogni momento è quello giusto per assaporare una calda tazzina di caffè, l’ideale per la pausa ristoratrice di metà mattina o metà pomeriggio.

Spesso, gli ingredienti comuni presenti nelle case di tutti possono rivelarsi utili anche in altri contesti, diversi dal loro scopo originario. Così facendo, si possono risolvere molte incombenze domestiche in maniera assolutamente economica, senza dover acquistare prodotti specifici, con un inutile sperpero di denaro.

Prova ad usare il caffè in questi 4 modi

Una caratteristica inconfondibile del caffè è il suo aroma intenso. Proprio questa sua proprietà lo rende un ottimo assorbiodori. Perché allora non utilizzare il caffè per deodorare il frigorifero? Quest’ultimo, infatti, è il luogo dove gli odori dei vari alimenti si disperdono e contaminano fra loro. Per risolvere il problema, basta mettere nel frigo una ciotolina con un paio di cucchiai di polvere di caffè. Assorbirà gli odori non gradevoli e ne contrasterà la formazione.

Il profumo del caffè può essere sfruttato anche per i cattivi odori che si impregnano sulle mani. Dopo aver pulito il pesce o maneggiato cipolla, aglio e porri e cipolla, è un classico avere le mani che puzzano. Al termine delle operazioni, strofinare fra le dita un po’ di fondo di caffè rimasto nel filtro della moka e risciacquare con acqua.

Profumatore naturale

Vediamo ora come sfruttare le potenzialità del caffè in chicchi. Basta metterne una manciata all’interno di un sacchettino in tulle, oppure ricavato da una vecchia federa. Chiuderlo con un nastrino e riporlo in armadi e cassetti come deodorante naturale. Conservato in auto, diventa un ottimo deodorante naturale per auto.

Consiglio per la beauty routine

Il caffè è utilissimo anche al di fuori dalla cucina. Vediamo come usarlo per la nostra beauty routine. Grazie alla sua caratteristica texture, il caffè in polvere è utilissimo per fare un efficace scrub naturale. Almeno una volta a settimana, è importante fare uno scrub corpo per eliminare le cellule morte. A maggior ragione, è indispensabile il giorno prima della depilazione, per sollevare i peli incarniti. Mescolare un cucchiaio di polvere di caffè in un cucchiaio di olio. Mescolare per bene e massaggiare sul corpo. Si può usare l’olio d’oliva o quello di mandorle dolci, dalla profumazione molto più gradevole.

Dunque, prova ad usare il caffè in questi 4 modi e risparmierai un sacco di soldi su tantissimi prodotti per la cura della casa e la bellezza.

