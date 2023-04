Tante hanno già nell’armadio questa borsa che è la tendenza primavera estate 2023 anticipata da Bianca Balti e Valentina Ferragni

La moda varia nel corso degli anni portando tante novità ma anche grandi ritorni. Non è insolito, infatti, che tendenze del passato, che magari stipiamo ancora nel guardaroba, tornino a spopolare. È quanto sta succedendo con le borse. Infatti tra i vari modelli torna alla ribalta una che è stata un must qualche stagione fa. Con un po’ di fortuna potremmo averla ancora e ricominciare a usarla negli outfit eleganti o in quelli di tutti i giorni senza rinunciare allo stile.

Le borse in voga questa stagione sono tante e si adattano davvero a tutti i gusti. Si va infatti dalle classiche ed estive borse a secchiello a quelle più ricercate a bauletto. Varietà anche per quanto concerne le tonalità, da quelle neutre fino a quelle pastello e vivaci che portano con sé tutto il brio della bella stagione. Una tendenza già vista per le unghie sfoggiate dalle celebrità e che non risparmia certo le borse. In particolare, le varie nuance interesseranno una particolare linea di borsa che abbiamo usato negli anni scorsi e che è stata richiamata recentemente da alcuni grandi nomi della moda.

Tante hanno già nell’armadio questa borsa che è la tendenza del momento tornata dal passato

Solo un paio di anni fa a dominare la scena è stata la pillow bag. Si tratta di una borsa che ricorda un cuscino, per la sua foggia morbida e per le imbottiture che presenta. È un errore considerarla però un trend passato, perché ora è nuovamente di moda, tanto è vero che le sue caratteristiche hanno fatto già ritorno in vari modelli. A richiamarla, la borsa della nuova collezione Prada, la Moon, indossata da Valentina Ferragni. L’ha scelta in un rosa acceso che ricalca la Barbie mania che sta investendo attualmente il mondo dell’abbigliamento. La forma è quella di una hobo bag, ossia con manico corto da portare in spalla o a mano, ma che dispone anche di una lunga tracolla.

Si presenta come un gioco di forme e volumi grazie all’effetto della nappa imbottita. Una borsa morbida completata da alcuni dettagli, quali la fibbia metallica e l’iconico logo argentato sottostante. Un modello che richiama un altro del 2000 sempre di Prada ma completamente rinnovato. A ricalcare volumi e morbidezza tipiche della pillow bag anche la borsa di Tod’s sfoggiata dalla supermodel Bianca Balti. Si tratta della Messenger Tote bianca di piccole dimensioni, realizzata in pelle morbida e dall’aspetto leggermente bombato.

Borse di lusso 2023 da scegliere

Dato che è un trend del passato, tante hanno già nell’armadio questa borsa che è la tendenza dei prossimi mesi. Perlomeno tutte coloro che hanno saputo scegliere cosa conservare per tenere in ordine abbigliamento e accessori. Quante invece non dovessero averla potrebbero prendere in considerazione la possibilità di acquistare questo must. Di soffice pelle la Pochette Nola di Michael Kors, perfetta da abbinare ad outfit eleganti e formali. Con dettagli e catena metallici, ha una forma arrotondata e arricciata che la rendono simile a una nuvoletta. Disponibile in toni facilmente abbinabili a qualunque outfit: nero, argento e dorato. Da Bottega Veneta invece troviamo la Chain Cassette, borsa con tracolla a catena e caratterizzata da tanti quadrati formati dalla pelle trapuntata. Presente in diverse colorazioni neutre e in verde acceso, colore gettonatissimo.

Particolare e davvero sofisticata la borsa Devotion Soft di Dolce e Gabbana. In pelle imbottita, nera o bianca, si caratterizza per la chiusura gioiello a forma di cuore, dorata come la catenella. Versatile pratica e capiente la Pillow Tote di Coach. Una shopper semilucida arricchita da rettangoli trapuntati. Si trova bianca, nera, giallo intenso e lilla. In alternativa, per tutti i giorni anche la borsa shopping Marmont di Gucci, con pelle matelassé e l’iconico logo in rilievo. Di colore nero o camelia. Insomma, avremo ampia scelta, ricordiamoci però che le parole d’ordine nei nostri acquisti devono essere morbidezza e volume, i due tratti tipici della pillow bag declinati in tante forme.