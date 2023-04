Addio a piedi gonfi e che puzzano sempre: ecco i 3 rimedi naturali giapponesi di cui non riusciremo più a fare a meno!

I piedi sono una delle parti del corpo più delicate e soggette agli sbalzi di temperatura di questo periodo. Non per niente molti in primavera e d’estate soffrono per i piedi gonfi o puzzolenti. È il momento di provare a capire come risolvere il problema con 3 rimedi naturali che arrivano direttamente dal Giappone.

Finalmente la primavera sembra davvero iniziata e ci siamo messi alle spalle perturbazioni e temperature ballerine. È il momento di mettersi ai piedi le sneakers più trendy della stagione e passare lunghe giornate all’aria aperta. C’è solo un piccolo inconveniente. Questo momento dell’anno è particolarmente delicato per chi soffre di piedi gonfi o deve combattere sempre con i cattivi odori. Per fortuna esistono alcuni incredibili rimedi naturali che potrebbero darci una grossa mano a risolvere il problema. Oggi ne scopriremo addirittura 3 che probabilmente ci faranno dire addio a piedi gonfi e che puzzano sempre. Arrivano dal Giappone, Paese famoso per i suoi trattamenti di bellezza e per l’attenzione data alla cura del corpo.

Il pediluvio perfetto per sgonfiare i piedi arriva dal Giappone

La cultura giapponese è una continua fonte di ispirazione per quanto riguarda il benessere del corpo. Non per niente i giapponesi ci suggeriscono i migliori segreti per curare la pelle del viso. E proprio da qui arriva anche uno dei migliori rimedi naturali per sgonfiare i piedi.

Si tratta di un pediluvio a base di acqua con elevatissima concentrazione di sale. Non abbiamo la possibilità di reperire l’acqua termale nipponica? Nessun problema. Prendiamo una bacinella d’acqua, scaldiamola a 38 gradi circa e riempiamola con 1kg di comunissimi sali termali. 20 minuti di trattamento al giorno potrebbero essere sufficienti.

Sfruttiamo le proprietà delle alghe per migliorare la salute dei piedi

Il Giappone è famoso anche per l’utilizzo delle alghe. E non soltanto a scopo alimentare. Alcune specie di alghe sembrano avere ottime proprietà drenanti e detox. Un vero toccasana per il gonfiore dei piedi. E se pensiamo che siano difficili da reperire, ci sbagliamo di grosso.

Da qualche anno a questa parte nelle corsie dei supermercati migliori è arrivata l’alga kombu. Acquistiamone una confezione fresca, facciamola essiccare per qualche minuto nel forno, sminuzziamola e mettiamola nell’acqua calda del pediluvio. I nostri piedi sofferenti ci ringrazieranno.

Addio a piedi gonfi e che puzzano sempre: l’incredibile trucco della bustina di tè

La puzza di piedi è un altro enorme fastidio legato al periodo. Le cause dei piedi puzzolenti possono essere moltissime, dalla cattiva alimentazione ai problemi di sudorazione. In questo caso è obbligatorio rivolgersi a un medico o un nutrizionista per provare a risolvere il problema.

Se invece la causa è esterna e riguarda direttamente le scarpe possiamo sfruttare ancora una volta un trucchetto giapponese. Prendiamo una bustina di tè usata e facciamola asciugare. Inseriamola nelle scarpe puzzolenti e facciamola agire per tutta la notte. La bustina assorbirà umidità e cattivi odori.