Sandali comodissimi e chic: quelli indossati da Letizia Ortiz allungano le gambe e nascondono le dita dei piedi

Le temperature si alzano e il caldo arriva prepotentemente. Succede sempre così, ogni anno. L’estate non si preannuncia, ma arriva di colpo e senza preavviso costringendoci a cambi di armadio da fare in fretta e furia. E se i piedi non sono in ordine? Niente paura, ecco le calzature adatte.

Non avere i piedi in ordine è la preoccupazione di ogni donna. Costrette in stivali e mocassini per tutto l’inverno, le nostre estremità si presentano ruvide e callose all’inizio dell’estate. Se non abbiamo il tempo per una pedicure veloce possiamo indossare dei sandali bellissimi e comodissimi, i preferiti di Letizia Ortiz.

Accessori fashion

L’affascinante regina di Spagna è nota agli appassionati di moda e gossip per i suoi outfit sempre sobri, come vuole l’etichetta, ma impreziositi da dettagli fashion. Ex giornalista della CNN e di Bloomberg, è diventata negli anni un’icona di stile mantenendo un aspetto da eterna ragazza e un fisico tonico e asciutto.

Nei suoi look le scarpe hanno sempre un ruolo da protagoniste. Le sceglie di solito con tacco alto o con zeppa e non disdegna lo stiletto anche di parecchi centimetri. Recentemente ha sfoggiato una décolleté cut out con tagli sinuosi che mostravano il piede lateralmente. Il modello dal design innovativo, leggermente a punta e con tacco a stiletto altissimo è di un brand italiano, Aquazzurra. In estate invece preferisce indossare le espadrillas.

Sandali comodissimi e chic: garantiscono il massimo comfort senza rinunciare all’eleganza

Nate in Spagna nel tredicesimo secolo, le scarpe con la suola in corda e la tomaia in tela non hanno mai perso il loro fascino nel tempo. Anzi, dagli anni ’70, quando è stato lanciato il modello con la zeppa, sono immancabili negli outfit effortless chic. Sono perfette per garantire il massimo del comfort anche nelle giornate più calde e di nascondere le dita dei piedi quando non sono perfettamente in ordine.

La moda le propone non solo in tela di cotone, ma in tante declinazioni diverse. Ci sono modelli in pelle e in juta, con lacci da annodare intorno alla caviglia o con bracciali gioiello che decorano la gamba. Sono perfette per il mare, le vacanze e la città. Ci sono modelli rasoterra o con zeppa anche altissima. Il bello di queste calzature è che sono comodissime anche con la zeppa alta, perché hanno sempre un leggero plateau che attenua il dislivello tra la pianta anteriore del piede e il tallone.

Come indossarli

Sandali comodissimi e chic: i preferiti da Letizia Ortiz sono con zeppa alta e lunghi lacci da annodare intorno alle caviglie. È un modello che slancia otticamente le gambe facendo guadagnare qualche centimetro anche alle donne petites. Stanno bene con abiti leggeri e svolazzanti, ma anche con pantaloni sartoriali o con jumpsuit.

Le espadrillas sono perfette anche con gli shorts come nel look scelto da Emrata. Durante la campagna primavera estate ’23 di Loewe di cui è stata protagonista, Emily Ratajkowski ha indossato i sandali con lacci in un modello dalla zeppa altissima. Sono realizzati in juta e hanno la tomaia costituita da semicerchi accostati e uniti da lacci. Con shorts e t-shirt sono il modo più comodo e chic per affrontare l’estate.