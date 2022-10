Quando utilizzare e come applicare lo shampoo secco per capelli lucenti

Non si ha voglia di lavare i capelli oppure siamo di fretta e non abbiamo il tempo, cosa possiamo fare? Perché non usare lo shampoo secco? Questo è un prodotto molto utile che dovrebbe essere sempre in casa di qualsiasi persona. Un piccolo flacone per le necessità. Perché, mai dire mai.

Cos’è lo shampoo secco

Il nome del prodotto anticipa quello che è il suo utilizzo. Infatti è uno spray o polvere che si spruzza o mette sui capelli sporchi e, come per magia, questi saranno puliti. Magia però non proprio, perché contiene vari elementi chimici e naturali che permettono ciò. In ogni modo la soluzione più nota è la polvere che si mette sulla cute, e non sulle punte, e poi con una spazzola dall’alto verso il basso si pettinano i capelli. Risultato finale? Capelli puliti e perfetti.

Quando utilizzare e come applicare lo shampoo secco e con quali precauzioni

Lo shampoo secco lo possono usare tutte le persone. Ma se abbiamo problemi alla cute, dermatiti o altro sentiamo prima il parere di un esperto. Lo shampoo secco deve essere la nostra ultima risorsa. Non dobbiamo usarlo sempre. Se lo applichiamo un giorno, il giorno dopo dobbiamo assolutamente lavare i capelli. Anche perché l’effetto non è infinito ma dura circa una giornata.

Se si accumulasse potrebbe occludere i follicoli piliferi e portare a delle infiammazioni della cute. Come ad esempio delle desquamazioni oppure la forfora. Quindi non usiamolo mai per due giorni di fila. Quando usiamo prodotti cosmetici leggiamo sempre le loro etichette. In ogni modo, quando lo usiamo, poi laviamo bene i capelli rimuovendo lo shampoo secco.

Come applicarlo

Dunque, applicare lo shampoo secco non è complesso. La differenza sostanziale sta nel tipo di prodotto scelto. Gli spray andranno spruzzati a circa 15 centimetri dalla testa, solo sulla radice. Quindi lo spruzzo potrebbe essere poco preciso. Invece la polvere è più precisa, perché posizionata con cura dalla nostra mano. Possiamo anche lasciare agire la polvere un pochino di tempo prima di spazzolarla via. Lo shampoo secco va usato veramente poco, non solo nel numero di volte a settimana, ma anche nella sua quantità.

E questo perché altrimenti quello che andremo a ottenere è l’esatto opposto. Ovvero un capello pesante, oleoso e che quindi sembra sporco. Quando invece il nostro intento era quello di pulirli e di averli belli lucenti. Ecco spiegato quando utilizzare e come applicare lo shampoo secco ed ottenere capelli brillanti e puliti. Ora non ci resta che trovare il nostro prodotto preferito e perfetto per i nostri capelli e usarlo. Ma senza esagerare.

Lettura consigliata

Per occhi luminosi ecco il trucco di moda da fare e stendere sulle palpebre