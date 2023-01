Capelli bianchi e corti a 50 e 60 anni, ecco i tagli migliori per valorizzare il viso di ogni donna

Basta tinture e antiestetica ricrescita! Oggi sono sempre di più le donne che scelgono di affidarsi al proprio colore naturale. Ecco quali sono i tagli di capelli bianchi più alla moda, per un look sempre fresco e sbarazzino.

I capelli naturali possono essere davvero glamour ed esprimere femminilità e freschezza anche senza dover ricorrere necessariamente ai ritocchini delle tinte. I capelli bianchi sono cool soprattutto se corti e sbarazzini. Dopo i tagli più cool del 2023, ecco come valorizzare il viso anche lasciando la chioma al naturale.

Parole d’ordine: chiome corte e facili da gestire

A sottolineare una certa compattezza del bianco e a rendere il viso subito più luminoso è il pixie cut. Un taglio intramontabile, visto e rivisto in tutte le salse e che con i capelli bianchi accresce il suo successo.

Chi ama i capelli bianchi e corti a 50 e 60 anni e vuole un effetto più dinamico e voluminoso dovrebbe provare il bob scalato. Questo gioco di scalature crea nuove proporzioni, ideali soprattutto per chi ha i capelli molto sottili.

Volume sulla testa e una sorta di caschetto cortissimo dietro la nuca permettono di ammorbidire i contorni del viso e con una chioma bianca naturale questo taglio è l’ideale. Si consiglia un bel ciuffo frontale per regalare luminosità e brio all’intera capigliatura.

Capelli bianchi e corti a 50 e 60 anni: cosa fare quando si ha una chioma riccia? Secondo le ultime tendenze, il riccio scalato è tornato di moda, anche per chi vuole mantenere il proprio colore naturale. I cosiddetti “fili d’argento” non preoccupano più. L’unica raccomandazione, secondo gli esperti, è quella di lasciare intatta la forma vaporosa dei ricci. A tal proposito, ricordiamo che esistono anche diversi escamotage e trucchetti fai da te per rafforzare i capelli fragili.

Piccoli consigli pratici per truccarsi al meglio quando si hanno i capelli bianchi ed esaltare il viso e lo sguardo

Per migliorare l’aspetto e apparire subito più giovani anche sfoggiando una chioma bella bianca, non serve solo scegliere il taglio di capelli migliore. Il trucco è fondamentale per correggere le imperfezioni, minimizzare le rughe e rendere la pelle più luminosa. Ovviamente, non bisogna cadere nell’errore di eccedere nella stesura dei prodotti. Creare un mascherone di fondotinta è uno degli errori più comuni delle donne mature.

Per armonizzare i tratti del volto si consiglia una crema colorata, magari anche dall’effetto idratante. Optare per nuance chiare e luminose ed evitare coperture totali e molto opache che, se non applicate bene, appesantiscono le linee del viso.

Un ragionamento inverso, invece, bisognerebbe farlo per la scelta degli ombretti. Da evitare quelli madreperlati che si fermano nelle pieghette. Sono, invece, raccomandati gli ombretti dalla formulazione opaca.

Se i nostri capelli sono molto bianchi, le tonalità di ombretto migliori sono nero, blu, viole e verde scuro. In alternativa, toni come il marrone o il grigio conferiranno un make up più naturale.

Mascara e matita: come si applicano sulle pelli mature?

Il segreto per uno sguardo magnetico, anche a 50 e 60 anni, è il mascara. Questo prodotto, nero o marrone dovrebbe essere applicato solamente sulle ciglia superiori.

Inoltre, con l’età, gli occhi tendono a gonfiarsi leggermente e a diventare incavati, per questo motivo, si consiglia di infoltire l’attaccatura delle ciglia applicando con una matita (nera, marrone o grigia) e sfumandola alla perfezione.