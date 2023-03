I migliori sanitari in commercio secondo le ultime indagini. Classifica dei primi 4 per rapporto qualità prezzo

Grazie alle indagini di Altroconsumo possiamo avere un’idea chiara di come spendere i nostri soldi se dobbiamo rimodernare il bagno. Le coppie di sanitari tra cui scegliere ci faranno risparmiare senza abbassare la qualità.

Il bagno è uno degli ambienti più importanti della casa e spesso siamo costretti a fare dei lavori perché sia confortevole e funzionante. I sanitari vanno cambiati quando sono vecchi e la scelta può essere varia e può confonderci. Alcune indicazioni sono molto utili per spendere i nostri soldi al meglio.

Al quarto posto della classifica stilata dal sito Altroconsumo troviamo la coppia di sanitari Karla con copriwater a chiusura tradizionale. La Rak è un’azienda che produce sanitari di ottima fattura e ha un ottimo prezzo. La serie Karla è in grado di arredare il bagno nel miglior modo possibile. Li troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 170 euro, un rapporto qualità prezzo che ha superato nel ranking numerosi marchi concorrenti.

Per limitare i consumi di acqua

Lo stesso marchio occupa anche la terza posizione tra i migliori sanitari in commercio con il modello di sospesi. Facilitano la pulizia del pavimento e sono moderni e funzionali. Il discorso non cambia, alto rapporto qualità prezzo, costano 9 euro in più su Amazon rispetto al modello che poggia sul pavimento. Altroconsumo li ha inseriti tra quelli a cui dovremmo assolutamente pensare per arredare al meglio il bagno.

Al secondo posto troviamo i sanitari della serie Comoda, seduta rialzata utile soprattutto per gli anziani, ergonomici e in ceramica. Costano 289 euro su Amazon e il prezzo è giustificato. Aiutano a mantenere la giusta postura e sono molto confortevoli. La tecnologia Rimless senza brida permette di risparmiare acqua e di garantire il massimo dell’igiene e della pulizia.

I migliori sanitari in commercio e l’importanza del rapporto qualità e prezzo

Al primo posto troviamo il modello della Yellowshop con coprivaso che ha la chiusura guidata. Lo scarico è classico a terra, i sanitari sono in ceramica e si trovano in vendita su Amazon al prezzo di 135 euro. In questo caso è il prezzo a incidere sulla prima posizione. Si tratta infatti di 4 modelli di alta qualità, ma i sanitari Yelloshop hanno un prezzo davvero speciale.

Seguendo queste indicazioni possiamo fare i lavori del bagno con grande tranquillità, i produttori più conosciuti sono in grado di darci prodotti sicuri e sempre al prezzo più conveniente. Inoltre sono in grado di darci suggerimenti se dobbiamo comprare sanitari per persone disabili o in età avanzata.