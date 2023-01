Le attese per uno dei leader in investimenti nel settore delle biotecnologie - pdf

BB Biotech è una società di investimenti specializzata nell’acquisizione di partecipazioni in società nel campo delle biotecnologie. Gli sviluppi in questo settore potrebbero portare importanti benefici agli investitori. Le attese per uno dei leader in investimenti nel settore delle biotecnologie.

Le biotecnologie e le malattie autoimmuni

Le patologie autoimmuni sono tra quelle maggiormente oggetto di studio nel settore delle biotecnologie. L’importanza di queste malattie è decretata dai numeri registrati in tutto il mondo. La ricerca medica conosce attualmente oltre 100 di queste malattie, che possono colpire il sistema nervoso, gli organi e i tessuti muscolari. Allo stato attuale tra il 5% e l’8% della popolazione mondiale è colpito da queste patologie.

La ricerca, quindi, procede molto velocemente e i risultati ottenuti si trasformano rapidamente in profitti per le aziende. BB Biotech è fortemente esposta in questo settore e nei prossimi anni potrebbe ricavarne importanti benefici. Si conferma, quindi, quanto scritto alcuni mesi fa e cioè che le azioni BB Biotech puntano sul rendimento del dividendo e sulle prospettive di crescita.

Basti pensare che una delle maggiori partecipazioni di BB Biotech ha registrato nell’ultimo trimestre del 2022 un aumento dei ricavi di circa l’80%.

Allo stato attuale, secondo le raccomandazioni degli analisti, il titolo è sottovalutato di circa il 25%.

Le attese per uno dei leader in investimenti nel settore delle biotecnologie: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BB Biotech (MIL:BB) ha segnato un ultimo prezzo in chiusura del 2 gennaio a quota 56,9 euro, in rialzo dello 0,71% rispetto alla seduta precedente.

Dal 2009 a oggi solo 2 volte il titolo BB Biotech ha chiuso l’anno in perdita. Il 2022 è stato uno di questi ed è stato anche quello con la maggiore perdita dal 2002 in poi.

Non deve sorprendere, quindi, che le medie siano impostate al ribasso. Tuttavia le ultime tre sedute hanno dato segnali di tenuta e potrebbero preludere a un’imminente inversione rialzista. D’altra parte anche le medie si stanno avvicinando facendo aumentare la probabilità di un’inversione.

Da notare, poi, che nel caso di una continuazione del ribasso, per area 53 euro passa un supporto che ha retto per tutto il 2022. Questo livello, quindi, potrebbe essere un ottimo trampolino di rilancio nel caso di una continuazione del ribasso.