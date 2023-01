Pochi immaginerebbero i 3 luoghi che fanno fare la fila ai turisti in questa celebre città italiana

Le città d’arte italiane sono scrigni misteriosi che, tra le cose celebri e rinomate in tutto il Mondo, a volte celano luoghi poco conosciuti. Per esempio, una città italiana tra le più visitate nel Mondo nasconde 3 splendide chicche che pochi conoscono, compresi i residenti.

Chi visita una città d’arte, spesso si sofferma sulle cose più famose da vedere, come palazzi, chiese, musei, monumenti, ecc. A volte però queste città nascondono posti meno conosciuti ma altrettanto suggestivi, anche se non alla stregua di quelli più celebrati. È il caso di Firenze che, oltre alle bellezze di fama mondiale, offre 3 angoli unici e imperdibili da visitare insieme ai rinomati itinerari.

Pochi immaginerebbero i 3 luoghi suggestivi che i turisti da qualche tempo visitano

Dietro il Duomo, in via dell’Oriuolo al n. 47, da qualche tempo ha aperto un museo molto originale, unico al Mondo. Il Museo di Pinocchio e del giocattolo ha aperto i battenti ad aprile 2022 e da allora registra un flusso crescente di visitatori. Merito anche del burattino più famoso nel Mondo nato dalla penna geniale di Carlo Lorenzini, più conosciuto col nome di Collodi. Il museo non contiene solamente oggetti e cimeli che fanno riferimento a Pinocchio, ma conserva anche centinaia di giocattoli, alcuni antichissimi, vere opere d’arte. Inoltre il museo ha allestito un laboratorio dove i bambini possono esercitarsi in attività ludiche.

Il Mercato centrale di San Lorenzo

Usciti dal museo e costeggiando il Duomo fino alla piazza dove troneggia il Battistero, prendendo via di San Lorenzo ci si inoltra nell’omonimo quartiere. Qui si trova lo storico Mercato centrale, da qualche anno ristrutturato e tornato a nuova vita. Al piano terra è possibile visitare la parte più antica, popolata dalle vecchie botteghe, ancora punto di riferimento per i residenti del centro storico.

Al piano superiore troviamo la zona più turistica e moderna. Questa parte è ricca di locali dove fare uno spuntino a pranzo, concedersi un aperitivo o fermarsi a cena. Qui si possono anche comprare i prodotti tipici toscani, compreso il vino.

30 presepi in uno degli alberghi più eleganti e storici della città

A due passi dalla splendida piazza di Santa Maria Novella, dominata dalla spettacolare basilica che le dà il nome, sorge l’Hotel Rivoli. Varcando il portone del palazzo in cui è stata ricavata la struttura, si fa un salto indietro nel tempo. In origine questo luogo, del 14° secolo, nasce come “spedale” all’interno di un convento poi occupato dalle Suore Canossiane.

Il chiostro francescano da solo vale la visita. Anche chi non è ospite dell’hotel è un visitatore gradito. Tra l’altro, fino all’8 gennaio l’albergo, in via della Scala 33, ospita una mostra di 30 presepi artistici.

Un’alternativa curiosa, simpatica e divertente

Pochi immaginerebbero i 3 luoghi sopra indicati per una visita. Eppure questi posti sono un’alternativa simpatica e divertente alla più imponente storicità di Firenze. Potrebbero essere occasione di visite per famiglia con figli, per dare un tocco di leggerezza tra un monumento e un’opera d’arte. Oppure una variante curiosa per chi già conosce, o vive, Firenze.

E dopo la visita alla città il viaggiatore può concedersi un meritato relax in una delle tante terme presenti in Toscana e di cui è ricchissima la nostra penisola.