Pochi conoscono i migliori punti dove posizionare gli specchi per ingrandire e illuminare casa

Arredare casa è sempre un momento particolare, può essere divertente senza però perdere di vista il senso estetico e la funzionalità. Nonostante non abbiamo grandi spazi in casa, posizionare i mobili, tavoli, divani e altri oggetti nel modo migliore può decisamente fare la differenza.

Inoltre, punti luce e illuminazione sarebbero fondamentali per ampliare otticamente casa e creare l’atmosfera calda e accogliente.

I consigli per rendere le stanze più grandi

La scelta dei colori delle parenti sembra essere un passo indispensabile per aumentare la dimensione delle stanze. La maggior parte delle pareti dovrebbero avere un colore più chiaro, come il bianco, panna o avorio, tonalità che illuminano. Mentre una parete potrebbe essere dipinta con una tinta più vivace, che rispecchia i nostri gusti e personalità.

In alternativa, potremo puntare sui colori più particolari con i complementi d’arredo, quindi cuscini, tappeti o altri dettagli. Di certo sarà controproducente dipingere il tetto con un colore scuro, che ridurrà l’altezza della camera.

Se si tratta di una stanza stretta, potremo conferire più profondità usando una tinta scura nella parete di fondo. Invece, per illuminare gli ambienti di casa più ristretti, evitiamo grandi lampadari appariscenti o piantane, piuttosto inseriamo dei punti luce che proiettano il fascio verso la parete o il soffitto.

Pochi conoscono i migliori punti dove posizionare gli specchi in casa e gli errori da non commettere

Una delle scelte più azzeccate è appendere gli specchi nelle pareti in fondo al corridoio oppure dietro i mobili, come divani o cassettiere. Queste opzioni ingrandiranno e valorizzeranno gli spazi, rendendoli più luminosi.

Un’ottima idea sarebbe usare le ante degli armadi per appendere un grande specchio, per poterci specchiare a figura intera con i capi invernali alla moda. Anche in questo caso l’effetto sarà sorprendente, la camera sembrerà più ariosa ed anche raffinata.

Mentre la regola generale che tutti dovremmo seguire è collocare gli specchi accanto finestre e balconi, per far riflettere al meglio la luce. Ma potremmo anche sfruttare le lampade e i punti luce per mettere di fianco lo specchio ed enfatizzare l’illuminazione.

Attenzione, però, a non collocarlo negli ambienti dove dobbiamo concentrarci, come lo studio.

Secondo il Feng Shui un punto non adatto è davanti la porta di casa per non respingere l’energia positiva. Neanche di fronte al letto, in quanto potrebbe disturbare momenti di rilassamento e interferire sul buon sonno.

Come fare una cornice fai da te

Anche se pochi conoscono i migliori punti dove posizionare gli specchi, seguendo questi consigli, le camere potrebbero avere tutt’altro aspetto. Se poi decoriamo con qualche tecnica fai da te gli specchi e il riciclo creativo, valorizzeremo e personalizzeremo la nostra casa.

Potremmo sfruttare tantissimi oggetti per rendere unici e particolari gli specchi, come dei semplici sassi e legnetti di recupero. Basterà incollare un cordoncino nel bordo dello specchio, per poi posizionare meglio legni e pietre raccolte. Adottiamo lo stesso procedimento usando i tappi di sughero e creando attorno un disegno geometrico semplice ma preciso.