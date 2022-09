Il cambio stagione quest’anno è stato non solo repentino, ma veramente drastico. Infatti da delle temperature in media di circa 30 gradi si è passati a delle minime di 13 gradi. Molti si sono quindi rassegnati a dover riporre nell’armadio i comodi vestiti lunghi e floreali per sostituirli con dei materiali di mezza stagione. Per questo motivo sono cambiate di botto anche le nostre abitudini alimentari.

Dalle insalate fresche si è dunque passati in fretta a zuppe e brodini, prediligendo degli ingredienti di stagione. Allo stesso modo, è tornata un po’ la voglia di cucinare delle pietanze più complesse. Oggi parliamo di una di queste che è adatta per stupire anche i palati più richiedenti. È infatti raffinatissimo questo secondo di carne bianca perfetto da servire per il pranzo della domenica. Scopriamo insieme come cucinare una ricetta tipica piemontese, ovvero un delizioso coniglio in salsa verde.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

450 g di coniglio, preferibilmente con la polpa ridotta a bocconcini;

140 g di carote;

1 spicchio di aglio;

prezzemolo fresco q.b.;

1 cucchiaio di zucchero, preferibilmente bianco;

vino bianco q.b.;

brodo vegetale q.b.;

olio EVO q.b.;

sale fino q.b.

Raffinatissimo questo secondo di carne bianca perfetto per il pranzo domenicale

Per prima cosa è meglio assicurarsi di comprare dal macellaio dei bocconcini di coniglio disossati. Poi preparare una base per cucinarlo. Iniziare quindi a pulire la verdura: la prima cosa da fare è quindi quella di pelare le carote e di tagliarle a striscioline molto fini. Saltarle quindi in padella con un filo di olio, un cucchiaio di zucchero e un pizzico di sale. Aggiungere a mestolate dell’acqua man mano in modo da caramellare la verdura. Mettere poi a scaldare del brodo vegetale in un pentolino.

Nel frattempo, mettere la carne in padella con un filo di olio e con lo spicchio di aglio precedentemente sbucciato e privato della parte interna verde. Aggiungere del vino bianco e mettere a mestolate il brodo per farlo ammorbidire. Far cuocere il tutto a fiamma moderata per una ventina di minuti. Prendere il fondo di cottura della carne e metterlo in un recipiente assieme al prezzemolo lavato, al sale e all’olio. Frullare energicamente fino a quando non si sarà ottenuta una salsa omogenea. Impiattare il coniglio e cospargerlo generosamente di salsa verde.

Lettura consigliata

Nessuno conosce questo metodo geniale per dividere gli albumi dai tuorli in pochissimi secondi grazie a quest’oggetto che tutti abbiamo in cucina