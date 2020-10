Ci sono, spesso, alcuni rimedi naturali che possono davvero aiutare a risolvere problemi quotidiani anche molto seri. Ma capita che non tutti li prendano come veritieri o utili. E questo soprattutto a causa delle bufale che girano sul web. Infatti, dato che su Internet circolano alcune soluzioni naturali che non funzionano, si fa l’errore di pensare che tutti i rimedi fatti in casa siano da lasciar perdere. Ma le cose non stanno così. Basta scovare le bufale e continuare a seguire i consigli che invece sono utili. Per esempio, se si legge: “Tagliare una cipolla in quattro e lasciarla accanto al letto per tutta la notte è la soluzione al problema più comune d’inverno”, è meglio cambiare pagina. Ecco spiegato il perché.

Ecco la storia che circola sul web

Ciò che ha attirato l’attenzione di tantissimi lettori è stata una storia che circolava sul web, a sostegno di alcune proprietà fantastiche della cipolla. Tra queste, sembrava che l’alimento potesse curare la febbre e l’influenza. E questa posizione veniva sostenuta da una leggenda che pare risalisse ai primi anni del ‘900. Secondo la storia, al tempo milioni di persone stavano morendo a causa dell’influenza. Solo un agricoltore, con la sua famiglia, si mostrava totalmente sano. E quando i medici gli chiesero il motivo, lui rispose che era perché aveva messo della cipolla tagliata in ogni stanza della sua casa. Guardando la cipolla al microscopio, il medico si accorse che aveva assorbito tutti i virus, salvando così la famiglia.

Tagliare una cipolla in quattro e lasciarla accanto al letto per tutta la notte è la soluzione al problema più comune d’inverno

In realtà le cose non stanno esattamente così. Infatti, l’influenza è un virus da contatto, dunque la cipolla non potrebbe in alcun modo trattenere i batteri che fluttuano nell’aria di cui parla la leggenda. È verissimo che la cipolla è un potente antibatterico, ma non utilizzata in questo modo. Si dovvrebbe piuttosto cucinarla e mangiarla per poterne sfruttare tutte le proprietà. Anche perché, se ci si pensa attentamente, una volta che la cipolla si affetta, l’acido solforico, grazie a cui questo cibo è anche un potente antibatterico, si asciuga.

