Da più parti sentiamo dire dello stretto rapporto tra stili di vita e salute. L’Associazione italiana oncologia medica ha sempre ribadito che una attività fisica abbinata ad una dieta equilibrata aiuta il nostro corpo a stare in forma. Fare quattro passi può essere miracoloso per la nostra vita tenendoci al riparo da brutte malattie.

Le persone colpite dal male invincibile

E’ il caso dei tumori, il male invincibile che anno dopo anno miete vittime. Secondo gli oncologi nel 2020 saranno 377.000 le nuove diagnosi di tumori maligni in Italia. I consigli sono sempre gli stessi: evitare di fumare, mantenere un peso consono al proprio corpo, non abusare di bevande alcoliche. Per i medici, il 40% dei tumori potrebbe essere evitato adottando stili di vita sani. Secondo uno studio mille persone all’anno si ammalano di tumore perché sedentarie.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Fare attività motoria in casa

Proprio in questo periodo, a causa del coronavirus, con le palestre e piscine con la saracinesca abbassata, fare attività fisica alternativa è fondamentale. Le regole da seguire sono semplici e si contano su una sola mano. Evitiamo la pigrizia, mettiamoci tanta volontà, soprattutto ora che si va incontro all’inverno e si preferisce stare comodi sul divano. Fare quattro passi può essere miracoloso per la nostra vita. Non bisogna essere maratoneti ma dedicare del tempo per camminare per 30 minuti all’aria aperta per almeno 5 giorni a settimana. Poi, in casa, fare semplici esercizi di ginnastica. Ormai i personal trainer pubblicano sul web di tutto. Infine, cercare di muoversi anche per le attività quotidiane: invece di prendere l’ascensore, per esempio, meglio affrontare a piedi la rampa di scale del proprio palazzo.

Una vita in movimento aiuta

Muoversi non solo è utile a ridurre la mortalità per cancro ma determina anche un miglioramento della qualità della vita. Infatti aiuta a vincere l’ansia e la depressione. Fare quattro passi può essere miracoloso per la nostra vita per più motivi. Infatti, riduce il rischio di prendere il male incurabile ma anche di stare bene con se stessi.