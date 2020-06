Avete mai provato a dormire con una fetta di cipolla nei calzini? Ecco cosa accade realmente. Sono diverse le credenze che credono in benefici straordinari apportati da questa pratica. Si dice infatti che aiuterebbe a purificare il sangue e ad allontanare le malattie. E, rullo di tamburi, anche a purificare l’aria e migliorare l’odore dei piedi. In realtà non c’è nulla di scientifico dietro queste informazioni. Il consiglio è andato avanti per mesi su internet, mietendo vittime che, provandolo, hanno dovuto sopportare lo sgradevole odore di cipolla durante la notte senza trarne alcun vantaggio.

Ma vediamo più nel dettaglio in cosa consiste la bufala.

I falsi benefici da una fetta di cipolla nei calzini

Qualche tempo fa, sono impazzati su internet articoli che sostenevano le grandi proprietà benefiche della cipolla nei calzini. Secondo quanto suggerito, posizionare una cipolla cruda sotto il piede all’interno del calzino, aiuterebbe la purificazione del sangue, l’eliminazione dei batteri e la purificazione dell’aria.

Si tratta di una teoria interessante sicuramente. Peccato sia completamente errata. Non c’è alcuna prova scientifica infatti che la cipolla abbia questo tipo di proprietà benefiche. Anzi, piuttosto i vostri piedi si impregnerebbero di un odore tanto sgradevole quanto difficile da mandare via!

La cipolla nella stanza combatte i batteri: ecco un altro falso mito

Altra credenza molto diffusa era basata sulla convinzione che mettere su un comodino una cipolla tagliata attirerebbe i batteri, allontanando così le malattie. Questa è un’idea che si ha da secoli. Si attribuisce alla cipolla infatti questo magico potere, ma senza nessun tipo di prova scientifica alla base.

Le vere proprietà benefiche della cipolla

La cipolla però ha ovviamente delle proprietà benefiche. Ha infatti un consistente valore nutritivo grazie ai sali minerali e alle vitamine che contiene. Inoltre aiuta la digestione e stimola il metabolismo. Per non parlare di tutti gli oligoelementi di cui è composta! Può essere addirittura usata in dermatologia, come antibiotico o antibatterico e per la tonsillite.

Insomma, le virtù benefiche sono tante. Ma bisogna ingerirla! Dunque, se non avete mai provato a dormire con una fetta di cipolla nei calzini, non fatelo. Ecco cosa accade realmente. Piuttosto oggi preparate un buon piatto a base di cipolla: i benefici per il vostro organismo verranno da lì.