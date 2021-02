Sentirsi a proprio agio è molto importante. Ci consente di essere e apparire più naturali e sicuri di noi.

Ci permette di viverci qualsiasi situazione in armonia e senza filtri. Purtroppo però sentirsi sempre a proprio agio non è molto semplice. Molto spesso questo è dovuto a qualche piccolo difetto fisico che proprio non riusciamo a sopportare. Le labbra troppo fini, gli occhi molto piccoli o il naso lungo o con una piccola gobbetta.

Tutto ciò che vorremmo è avere sempre la giusta armonia nel viso e cerchiamo di ottenerla con qualche piccolo trucco.

Ad esempio il make-up ci risolve spesso molte situazioni e ci aiuta a farci sentire più belle e sicure.

Non sottovalutiamo però anche quanto è importante avere il giusto taglio di capelli.

I capelli possono davvero riuscire a nascondere piccoli difetti e ad esaltare i nostri lineamenti migliori.

Vediamo quindi insieme come scegliere il taglio di capelli adatto a noi quando si ha il naso lungo.

No ai tagli lisci e lunghi

Innanzitutto il primo consiglio da seguire è quello di evitare assolutamente i tagli molto lisci, netti e senza volume.

Anche le frange di lato o le frangette che coprono tutta la fronte sono da evitare perché tendono a mettere in luce questo piccolo difetto.

Chi non riesce proprio a rinunciare al liscio e al lungo può ad esempio pensare di raccogliere una parte dei capelli a formare una mezza coda.

In questo modo diamo sicuramente più volume e scopriamo il viso senza esaltare ciò che non ci piace.

Sì a tagli di media lunghezza e mossi

Un altro consiglio importante è quello di prediligere i tagli di media lunghezza e preferibilmente mossi.

Un taglio scalato sarebbe l’ideale, ma anche un caschetto fino a metà collo che dia comunque l’effetto di volume.

È sempre meglio preferire le onde ai ricci. Inoltre creare le onde sui capelli è molto semplice e veloce.

Daranno l’effetto di volume che vogliamo ottenere distogliendo totalmente lo sguardo dalla parte centrale del viso. In questo modo il nostro piccolo difetto non cadrà all’occhio di nessuno.

Ecco perciò come scegliere il taglio di capelli adatto a noi quando si ha il naso lungo.