Dopo la pasta, il risotto è un primo che piace a molte persone. Si presta per tantissime ricette. In base agli ingredienti aggiunti e al tipo di condimento, possiamo ottenere risotti di vario genere. Dai più semplici, come il classico allo zafferano, a quelli più elaborati, come il risotto con i frutti di mare. Scegliendo con cura gli ingredienti con cui realizzarlo, il risotto diventa un perfetto piatto stagionale.

Durante i mesi freddi, il risotto ai funghi è un grande classico. Così come quello con il radicchio o la zucca. Ormai siamo entrati nel mese di marzo, il mese della primavera. Si comincia ad avere voglia di sapori più leggeri e meno impegnativi. Vediamo allora come utilizzare alcune verdure di stagione per preparare un risottino semplice e delicato.

Taccole, carciofi e un altro ortaggio di stagione per questo delizioso risotto cremoso che porta la primavera in tavola

Cominciamo col vedere gli ingredienti che ci servono per preparare un risotto per 4 persone.

280 g di riso tipo Arborio o Carnaroli;

2 carciofi;

4 asparagi;

8 taccole;

500 ml di brodo vegetale;

½ bicchiere di vino bianco;

1 scalogno piccolo;

1 cucchiaio di robiola o altro formaggio fresco simile;

olio EVO q.b.;

prezzemolo q.b.

Procedimento

Per prima cosa, iniziamo col lavare e pulire la verdura. Eliminare le foglie più esterne dei carciofi e tagliare a spicchi sottili il cuore; tagliare a rondelle gli asparagi e ridurre le taccole a pezzetti; nel frattempo, in una pentola bella capiente, far scaldare l’olio e mettervi a rosolare lo scalogno tagliato a fettine; a questo punto, aggiungere il riso e farlo tostare; quindi sfumare con il vino bianco; una volta fatto ciò, unire le tutte le verdure già pulite e tagliate, bagnare con 250 ml di brodo e far cuocere il risotto tenendo la fiamma ad un livello medio; a cottura ultimata, togliere dal fuoco la pentola e mantecare aggiungendo il formaggio fresco. Questo servirà per dare cremosità al piatto ma senza aggiungere eccessiva sapidità; servire ben caldo e guarnire con una spolverata di prezzemolo fresco tritato.

E così, grazie a taccole, carciofi e un altro ortaggio di stagione possiamo portare una ventata di primavera anche a tavola!

Volendo, per un piatto più ricco, ma sempre delicato, possiamo aggiungere anche qualche cubetto di prosciutto cotto. Il sapore si sposa molto bene con gli altri ingredienti e donerà un ulteriore tocco di colore, per una portata davvero molto bella anche da vedere e non solo da gustare.

