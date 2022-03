Che sia una piega fai da te particolarmente ben riuscita o il risultato di una bella seduta dal parrucchiere, il timore è sempre lo stesso.

Ritrovarla completamente andata dopo poche ore, magari al primo colpo di vento o alla prima goccia di umidità.

Per non parlare del groviglio che ci possiamo ritrovare in testa dopo poche ore di sonno.

Ed ecco che oltre ad aver perso tempo e denaro perdiamo anche le staffe.

Ma è possibile fare qualcosa a questo proposito che non sia ripassarla continuamente con ferro, piastra o spazzola e phon?

La risposta è: assolutamente sì.

Oggi scopriremo 10 trucchetti per raddoppiare la durata della piega e, al tempo stesso, non dover far i conti con capelli malridotti e sfruttati.

Qualche accortezza per preservare la chioma

Ovviamente, ancor prima che i consigli che stiamo per elencare, è importantissimo prendersi cura dei propri capelli.

Tanto dall’esterno quanto dall’interno.

Cerchiamo, dunque, di mantenere sempre un buon livello di idratazione e di assumere sempre tutti i nutrienti necessari.

Questo è possibile soltanto attraverso un’alimentazione sana e variata.

Evitiamo, inoltre, acconciature troppo “traumatiche” per i capelli come code alte e tirate e trecce strettissime.

10 trucchetti per raddoppiare la durata della piega senza rovinare i capelli ma anzi rafforzandoli

Passiamo sempre lo shampoo due volte, avendo cura di scegliere prodotti idratanti.

Non lasciamo il turbante in testa troppo a lungo, in quanto non farebbe altro che rendere i capelli più crespi;

Utilizziamo sempre un termo-protettore prima di procedere all’asciugatura. Questo assicurerà una vera e propria barriera da uno dei nemici giurati del capello, il calore.

La spuma andrà applicata solo sui capelli umidi, mai a seguire o il rischio effetto “paglia” sarà altissimo.

Lasciamo sempre freddare le ciocche usando i becchi.

Per i capelli ricci o mossi utilizziamo sempre uno spray texturizzante.

Attendiamo, se possibile, il giorno dopo aver lavato i capelli per fare la piega. Questo farà si che duri molto più a lungo.

Se proprio non riusciamo, evitiamo di completare lo styling in bagno dove ci sarà tanta umidità.

Non esageriamo con la lacca o altri prodotti fissanti che rischiano di favorire lo sporco in breve tempo.

Per la notte raccogliamo i capelli in uno chignon morbido per evitare che si scompiglino e, se possibile, regaliamoci una bella federa in seta.

